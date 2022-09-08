Кейт Миддлтон появилась на публике в элегантном осеннем образе

Жена принца Уильяма любит и умеет носить платья в горошек.

40-летняя герцогиня Кембриджская, которая не появлялась на публике последних пару недель, проводя отпуск с семьей подальше от любопытных глаз, вместе с мужем привела всех своих троих детей в школу Ламбрук и сразу же обратила на себя внимание. Многодетная жена принца Уильяма выглядела просто и вместе с тем очень стильно в коричневом платье-миди в белый горошек Izzy Brown за 245 фунтов стерлингов от любимого среди знаменитостей британского бренда Rixo.

Свой образ герцогиня дополнила изысканной парой подходящих коричневых замшевых туфель на каблуке от Gianvito Rossi и золотыми серьгами с жемчужными подвесками Cha Cha от ювелирного бренда Maria Black.

Волосы Кейт были уложены аккуратными волнами, а макияж – неброским и соответственным случаю.

Модные эксперты давно отметили неравнодушие будущей королевы к нарядам в горошек. Герцогиня Кембриджская любит и умеет носить платья в горох, то и дело появляясь на них на официальных и спортивных мероприятиях. Этот рисунок придает даже самым строгим нарядам "игривую" нотку.

Для членов королевской семьи горошек – это способ придать индивидуальность классическому ансамблю.

"Время от времени королеву и леди Диану видели в нарядах в горошек. Я уверена, что герцогиня Кембриджская, как и все мы, любит носить их, потому что они являются абсолютной классикой, но все же забавны, как и она. Горошек очень универсален. Любой в любом возрасте может носить горошек, и это может быть скрытым секретом, который делает его таким модным и любимым", – отметила стилистка Рэйчел Голд.

Напомним, стало известно, кто сыграет юных Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне сериала "Корона".