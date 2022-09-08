Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в елегантному осінньому образі

Дружина принца Вільяма любить та вміє носити сукні в горошок.

40-річна герцогиня Кембриджська, яка не з'являлася на публіці останніх кілька тижнів, проводячи відпустку з сім'єю якомога далі від цікавих очей, разом із чоловіком привела всіх своїх трьох дітей до школи Ламбрук і одразу привернула до себе увагу. Багатодітна дружина принца Вільяма мала простий і водночас дуже стильний вигляд у коричневій сукні-міді у білий горошок Izzy Brown за 245 фунтів стерлінгів від улюбленого серед знаменитостей британського бренду Rixo.

Свій образ герцогиня доповнила вишуканою парою коричневих замшевих туфель на підборах від Gianvito Rossi і золотими сережками з перлинними підвісками Cha Cha від ювелірного бренду Maria Black.

Волосся Кейт уклали акуратними хвилями, а макіяж — непомітним і відповідним до події.

Модні експерти давно виділили небайдужість майбутньої королеви до вбрання в горошок. Герцогиня Кембриджська любить і вміє носити сукні в горошок, постійно з'являючись на них на офіційних та спортивних заходах. Цей малюнок надає навіть найсуворішим вбранням "грайливу" нотку.

Для членів королівської родини горошок — це спосіб надати індивідуальності класичному ансамблю.

"Іноді королеву і леді Діану бачили в нарядах у горошок. Я впевнена, що герцогиня Кембриджська, як і всі ми, любить носити їх, тому що вони є абсолютною класикою, але все ж кумедні, як і вона. Горошок дуже універсальний. Будь-який у будь-якому віці може носити горошок, і це може бути прихованим секретом, який робить його таким модним та улюбленим”, — зазначила стилістка Рейчел Голд.

Нагадаємо, стало відомо, хто зіграє юних Кейт Міддлтон та принца Вільяма у шостому сезоні серіалу "Корона".