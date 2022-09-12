Кейт Миддлтон изменила оттенок волос

После летнего отпуска принцесса Уэльская вносит изменения в свой стиль.

40-летняя Кейт Миддлтон, недавно получившая титут принцессы Уэльской, после смерти королевы Елизаветы II изменила оттенок волос и впервые дебютировала с ним во время появления в Виндзоре с мужем и герцогами Сассекскими. Пары отправились к поместью Беркшир, где британцы возложили море цветов в память о Ее Величестве.

Кэтрин была одета в черное платье миди, которое облегало ее хрупкую фигуру, дополнив образ черными капроновыми колготками и замшевыми туфлями на шпильке. Из украшений на ней были только золотые серьги с жемчужными подвесками.

Традиционно темно-каштановые волосы принцессы были заметно светлее, чем обычно, что породило среди стилистов слухи о том, что над ними поработал опытный парикмахер. Буквально в прошлом месяце герцогиня Кембриджская была замечена на Играх Содружества со значительно более темными локонами. Принцесса часто осветляла свои волосы от более темного тона каждый сентябрь, поскольку она возвращается к королевским обязанностям после летних каникул.

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Кэтрин, получив почетный титул принцессы Уэльской, сказала, что она "ценит историю, связанную с этой ролью, но, по понятным причинам, хочет смотреть в будущее, прокладывая свой собственный путь".

"Пара сосредоточена на углублении доверия и уважения народа Уэльса с течением времени. Принц и принцесса Уэльские будут подходить к своим ролям так же скромно и смиренно, как и раньше", – добавил источник, близкий к королевскому двору.

В своем первом телеобращении к нации после смерти королевы король Чарльз III подтвердил, что принц Уильям унаследует свой титул принца Уэльского, а его жена Кейт станет принцессой.

"Я горжусь тем, что создал Уильяма принца Уэльского, Тайвисог Симру ("Тайвисог Симру" – это древний валлийский титул, означает "принц" или "вождь"), страны, титул которой я имел такую ​​большую честь носить на протяжении столь значительной части моей жизни и долга. С Кэтрин рядом с ним, наши новые принц и принцесса Уэльские, я знаю, будут продолжать вдохновлять", – подчеркнул монарх.

Напомним, Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после смерти королевы, когда она приехала за детьми в школу Ламбрук. Стало известно, почему она не поехала в Балморал проститься с Ее Величеством на смертном одре.