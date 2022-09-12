Кейт Міддлтон змінила відтінок волосся

Після літньої відпустки принцеса Вельська вносить зміни у свій стиль.

40-річна Кейт Міддлтон, яка нещодавно отримала титут принцеси Вельської, після смерті королеви Єлизавети II змінила відтінок волосся та вперше дебютувала з ним під час появи у Віндзорі з чоловіком і герцогами Сассекськими. Пари вирушили до маєтку Беркшир, де британці поклали море квітів на згадку про Її Величність.

Кетрін була одягнена в чорну сукню міді, яка облягала її тендітну фігуру, доповнивши образ чорними капроновими колготками та замшевими туфлями на шпильці. З прикрас на ній були лише золоті сережки з перлинними підвісками.

Традиційно темно-каштанове волосся принцеси було помітно світлішим, ніж зазвичай, що породило серед стилістів чутки про те, що над ним попрацював досвідчений перукар. Буквально минулого місяця герцогиню Кембриджську помітили на Іграх Співдружності зі значно темнішими локонами. Принцеса часто освітлювала своє волосся з темнішого тону кожен вересень, оскільки вона повертається до королівських обов'язків після літніх канікул.

Фото: Getty Images

Кетрін, здобувши почесний титул принцеси Вельської, сказала, що вона "цінує історію, пов'язану з цією роллю, але, зі зрозумілих причин, хоче дивитися в майбутнє, прокладаючи свій власний шлях".

"Пара зосереджена на поглибленні довіри та поваги народу Вельсу з плином часу. Принц і принцеса Вельські підходитимуть до своїх ролей так само скромно та смиренно, як і раніше", — додало джерело, близьке до королівського двору.

У своєму першому телезверненні до нації після смерті королеви король Чарльз III підтвердив, що принц Вільям успадкує свій титул принца Вельського, а його дружина Кейт стане принцесою.

"Я пишаюся тим, що створив Вільяма принца Вельського, Тайвісог Сімру ("Тайвісог Сімру" — це стародавній валлійський титул, означає "принц" або "вождь"), країни, титул якої я мав таку велику честь носити протягом такої значної частини мого життя й обов'язку. З Кетрін поряд із ним, наші нові принц і принцеса Вельські, я знаю, продовжуватимуть надихати", — наголосив монарх.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон уперше помітили на публіці після смерті королеви, коли вона приїхала за дітьми в школу Ламбрук. Стало відомо, чому вона не поїхала в Балморал попрощатися з Її Величністю на смертному одрі.