Mick Sunday. Макс Барских анонсировал новую страницу своего творчества

Артист поделился тизером композиции в стиле диско и порадовал своих фанатов планами.

32-летний украинский певец, композитор и автор песен Макс Барских, настоящее имя которого Николай Бортник, рассказал своим подписчикам в Instagram об изменениях, которые война принесла в его жизнь, а также признался о вынесенных уроках и анонсировал совершенно новые грани своего творчества.

По его словам, как и каждый украинец, он испытал горе и страдания из-за российской агрессии, однако вместе с этим научился ценить своих родных и близких, жить сегодняшним днем и не откладывать больше мечты и желания на потом.

"Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты будто забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", – говорится в публикации.

Артист рассказал, что с прошлого года работает над новым альбомом, который выйдет на английском языке.

"Создание новых песен поддерживало меня и помогало выходить из депрессивного настроения. Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний. Чувствую, что именно сейчас настало время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday @micksundayworld – музыка на английском языке. Это платформа, где я буду делиться историями и размышлениями со всеми, кто понимает международный язык. Приглашаю вас в новый мир моей музыки Mick Sunday @micksundayworld!" – написал Барских.

Как известно, артист с самых первых дней начала военной агрессии РФ против Украины отказался выступать в России и запретил использовать свою музыку, а также взялся активно поддерживать военных. Более того, он сам записался в ряды защитников.

Такое поведение Барских очень не понравилось россиянам, которые обрушились на него с критикой за его гражданскую позицию.

Напомним, Барских еще в мае говорил о том, что собирается изменить свое сценическое имя.