Mick Sunday. Макс Барських анонсував нову сторінку своєї творчості

Артист поділився тизером композиції у стилі диско та порадував своїх фанатів планами.

32-річний український співак, композитор та автор пісень Макс Барських, справжнє ім'я якого Микола Бортник, розповів своїм підписникам в Instagram про зміни, які війна принесла в його життя, а також зізнався про винесені уроки та анонсував абсолютно нові грані своєї творчості.

За його словами, як і кожен українець, він зазнав горя та страждань через російську агресію, проте разом із цим навчився цінувати своїх рідних та близьких, жити сьогоднішнім днем і не відкладати більше мрій та бажання на потім.

"Зазнаючи негативних емоцій і постійного стресу, ти ніби забуваєш про існування радості, щастя і любові. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні і вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", — йдеться в публікації.

Артист розповів, що з минулого року працює над новим альбомом, який вийде англійською мовою.

"Створення нових пісень підтримувало мене і допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніші думки та події, тим яскравішою і світлішою народжувалася пісня. У цьому випадку музика працює як броня та проєкція бажань. Відчуваю, що саме зараз настав час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій. Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday @micksundayworld — музика англійською мовою. Це платформа, де я ділитимуся історіями та роздумами з усіма, хто розуміє міжнародну мову. Запрошую вас у новий світ моєї музики Mick Sunday @micksundayworld!" — написав Барських.

Як відомо, артист з перших днів початку військової агресії РФ проти України відмовився виступати в Росії і заборонив використовувати свою музику, а також взявся активно підтримувати військових. Щобільше, він сам записався до лав захисників.

Така поведінка Барських дуже не сподобалася росіянам, які звалилися на нього із критикою за його громадянську позицію.

Нагадаємо, Барських ще у травні говорив про те, що має намір змінити своє сценічне ім'я.