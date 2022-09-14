В Киеве представили тизер к фильму "Буча", который расскажет о российской оккупации

Картина расскажет о спасении 203 мирных жителей местным жителем, выходцем из Казахстана, Константином Гудаускасом

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В Киеве, в кинотеатре "Оскар", представили первый тизер-трейлер к фильму-драме "Буча", основанном на реальных событиях, которые происходили с февраля в Киевской области, когда она была оккупирована ВС РФ. Об этом пишет PR Batteries Agency.

Премьера тизера состоялась 13 сентября, в День города Буча. Представили его кинопродюсер Александр Щур (сценарист "Свидание в Вегасе", "Я, Ты, Он, Она") и режиссер Станислав Тиунов (продюсер "Свидание в Вегасе", "Продюсер", режиссер фильма "Молодость").

Сюжет художественного фильма "Буча" киноленты основан на реальных событиях, которые происходили в Буче, Ворзеле, Ирпене и Гостомеле с начала войны с Россией и во время российской оккупации с февраля по апрель 2022 года.

Картина расскажет историю Константина Гудаускаса, жителя Бучи, который спас 203 мирных жителя. В 2019 году Константин переехал из Казахстана в Украину, спасаясь от политических преследований. На родине, в Казахстане он был общественным активистом, занимался защитой прав людей.

[ + – ] Константин Гудаускас - волонтер, спасавших людей из оккупированных насленных пунктов Киевской области Фото: Скриншот

Казахстанский паспорт дал Константину Гудаускасу возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Но не спасло от ужасного отношения российских военных: Константина избивали, грозили расстрелом, в его машину попал снаряд.

"В машину сзади попал снаряд, пробил корпус авто и воткнулся в электробатарею. Снаряд не разорвался, но меня контузило. Не помню, что было дальше – просто все потухло в глазах. Очнулся в Гостомеле в каком-то отеле", — рассказывал Гудаускас в интервью. За время оккупации он потерял пять машин из-за обстрелов.

[ + – ] Тизер-трейлер фильма "Буча"

После того, как ВС РФ ушли из Киевской области, Константин дал несколько интервью, в которых рассказал о том, что видел собственными глазами: как российские военные расстреливали мирных жителей, специально стреляли по машинам на которых были надписи "дети", морили голодом мирных жителей.

"Были районы, куда не разрешали ездить. Каждый раз спрашивали, куда я направляюсь. Я называл улицу, а они говорили: "Оттуда эвакуировать нельзя, поедешь – расстреляем и тебя, и тех, кто сядет с тобой в машину". Я так понимаю, они просто прикрывались мирными жителями, держали людей, как живой щит, и даже еду туда передавать не позволяли", — вспоминал Константин.

Продюсер фильма "Буча" Александр Щур рассказал, что реализация проекта поможет узнать о том, что происходило на оккупированных ВС РФ территориях во всем мире. Создатели фильма принципиально не будут собирать деньги на съемки фильма в Украине, понимая, что сейчас весь сбор средств нужно направить на нужды ВСУ.

Так, трейлер "Бучи" был снят на деньги инвесторов из США. Цель творческой команды фильма — участие в международных фестивалях класса "А", а также представление ленты на мировых стриминговых сервисах.

Режиссер фильма Станислав Тиунов отметил, что украинцы смогут помочь, максимально распространяя информацию о фильме, чтобы привлечь внимание СМИ, медийных персон и меценатов.

Пока о сюжете известно немного, в фильм точно войдет эпизод со спасением известного композитора, лауреата Шевченковской премии Игоря Поклада и его супруги из Ворзеля. В фильме будут использованы фрагменты его произведений.

[ + – ] Константин Гудаускас и композитор Игорь Поклад Фото: Скриншот

Кастинг проведут до конца года, но уже известен исполнитель роли главного антагониста – им стал Вячеслав Довженко, украинский актер театра и кино, лауреат премии "Золотая дзига" за лучшую мужскую роль.

Напомним, Буча была в оккупации ВС РФ 33 дня. Российские военные на тяжелой технике заняли Бучу утром 27 февраля.

Покинули россияне Бучу только 31 марта. Вечером 2 апреля в Минобороны официально сообщили, что все населенные пункты Киевской области были освобождены от российских военных.

В городах и селах Киевской области до сих пор продолжают находить братские могилы замученных оккупантами людей. В начале августа были похороны 15 мирных жителей, которых опознать не удалось. Среди них – женщина, чья машина сгорела дотла, когда ее обстреляли российские военные.