У Києві представили тизер до фільму "Буча", який розповість про російську окупацію
Картина розповість про порятунок 203 мирних жителів місцевим жителем, вихідцем із Казахстану, Костянтином Гудаускасом
У Києві, в кінотеатрі "Оскар", представили перший тизер-трейлер до фільму-драми "Буча", що ґрунтується на реальних подіях, які відбувалися з лютого в Київській області, коли її окупували ЗС РФ. Про це пише PR Batteries Agency.
Прем'єра тизера відбулася 13 вересня у День міста Буча. Представили його кінопродюсер Олександр Щур (сценарист "Побачення у Вегасі", "Я, Ти, Він, Вона") та режисер Станіслав Тіунов (продюсер "Побачення у Вегасі", "Продюсер", режисер фільму "Молодість").
Сюжет художнього фільму "Буча" кінострічки заснований на реальних подіях, які відбувалися у Бучі, Ворзелі, Ірпені та Гостомелі з початку війни з Росією та під час російської окупації з лютого до квітня 2022 року.
Картина розповість історію Костянтина Гудаускаса, мешканця Бучі, який врятував 203 мирних жителів. У 2019 році Костянтин переїхав із Казахстану до України, рятуючись від політичних переслідувань. На батьківщині, в Казахстані, він був громадським активістом, займався захистом прав людей.
Казахстанський паспорт дав Костянтину Гудаускасу можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Але не врятувало від жахливого ставлення російських військових: Костянтина били, погрожували розстрілом, у його машину влучив снаряд.
"У машину ззаду влучив снаряд, пробив корпус авто і встромився в електробатарею. Снаряд не розірвався, але мене контузило. Не пам'ятаю, що було далі — просто все згасло в очах. Прокинувся в Гостомелі в якомусь готелі", — розповідав Гудаускас в інтерв'ю. За час окупації він втратив п'ять машин через обстріли.
Після того, як ЗС РФ пішли з Київської області, Костянтин дав кілька інтерв'ю, в яких розповів про те, що бачив на власні очі: як російські військові розстрілювали мирних жителів, спеціально стріляли по машинах, на яких були написи "діти", морили голодом мирних жителів.
"Були райони, куди не дозволяли їздити. Щоразу питали, куди я прямую. Я називав вулицю, а вони говорили: "Звідти евакуювати не можна, поїдеш — розстріляємо і тебе, і тих, хто сяде з тобою в машину". Я так розумію вони просто прикривалися мирними жителями, тримали людей, як живий щит, і навіть їжу туди передавати не дозволяли», — згадував Костянтин.
Продюсер фільму "Буча" Олександр Щур розповів, що реалізація проєкту допоможе дізнатися про те, що відбувалося на окупованих ЗС РФ територіях у всьому світі. Творці фільму принципово не збиратиму гроші на зйомки фільму в Україні, розуміючи, що зараз весь збір коштів потрібно спрямувати на потреби ЗСУ.
Так, трейлер "Буча" знятий на гроші інвесторів із США. Метою творчої команди фільму є участь у міжнародних фестивалях класу "А", а також представлення стрічки на світових стрімінгових сервісах.
Режисер фільму Станіслав Тіунов зазначив, що українці зможуть допомогти максимально поширюючи інформацію про фільм, щоб привернути увагу ЗМІ, медійних персон і меценатів.
Поки про сюжет відомо небагато, у фільм точно увійде епізод із порятунком відомого композитора, лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада та його дружини з Ворзеля. У фільмі використають фрагменти його творів.
Кастинг проведуть до кінця року, але вже відомий виконавець ролі головного антагоніста — ним став В'ячеслав Довженко, український актор театру та кіно, лауреат премії "Золота дзига" за найкращу чоловічу роль.
Нагадаємо, Буча була в окупації ЗС РФ 33 дні. Російські військові на тяжкій техніці зайняли Бучу вранці, 27 лютого.
Залишили росіяни Бучу лише 31 березня. Увечері, 2 квітня, у Міноборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнені від російських військових.
У містах та селах Київської області досі продовжують знаходити братські могили закатованих окупантами людей. На початку серпня був похорон 15 мирних жителів, яких упізнати не вдалося. Серед них — жінка, чия машина згоріла вщент, коли її обстріляли російські військові.