У Києві представили тизер до фільму "Буча", який розповість про російську окупацію

Картина розповість про порятунок 203 мирних жителів місцевим жителем, вихідцем із Казахстану, Костянтином Гудаускасом

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У Києві, в кінотеатрі "Оскар", представили перший тизер-трейлер до фільму-драми "Буча", що ґрунтується на реальних подіях, які відбувалися з лютого в Київській області, коли її окупували ЗС РФ. Про це пише PR Batteries Agency.

Прем'єра тизера відбулася 13 вересня у День міста Буча. Представили його кінопродюсер Олександр Щур (сценарист "Побачення у Вегасі", "Я, Ти, Він, Вона") та режисер Станіслав Тіунов (продюсер "Побачення у Вегасі", "Продюсер", режисер фільму "Молодість").

Сюжет художнього фільму "Буча" кінострічки заснований на реальних подіях, які відбувалися у Бучі, Ворзелі, Ірпені та Гостомелі з початку війни з Росією та під час російської окупації з лютого до квітня 2022 року.

Картина розповість історію Костянтина Гудаускаса, мешканця Бучі, який врятував 203 мирних жителів. У 2019 році Костянтин переїхав із Казахстану до України, рятуючись від політичних переслідувань. На батьківщині, в Казахстані, він був громадським активістом, займався захистом прав людей.

[ + – ] Костянтин Гудаускас – волонтер, який рятував людей з окупованих населених пунктів Київської області Фото: Скриншот

Казахстанський паспорт дав Костянтину Гудаускасу можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Але не врятувало від жахливого ставлення російських військових: Костянтина били, погрожували розстрілом, у його машину влучив снаряд.

"У машину ззаду влучив снаряд, пробив корпус авто і встромився в електробатарею. Снаряд не розірвався, але мене контузило. Не пам'ятаю, що було далі — просто все згасло в очах. Прокинувся в Гостомелі в якомусь готелі", — розповідав Гудаускас в інтерв'ю. За час окупації він втратив п'ять машин через обстріли.

[ + – ] Тизер-трейлер фільму "Буча"

Після того, як ЗС РФ пішли з Київської області, Костянтин дав кілька інтерв'ю, в яких розповів про те, що бачив на власні очі: як російські військові розстрілювали мирних жителів, спеціально стріляли по машинах, на яких були написи "діти", морили голодом мирних жителів.

"Були райони, куди не дозволяли їздити. Щоразу питали, куди я прямую. Я називав вулицю, а вони говорили: "Звідти евакуювати не можна, поїдеш — розстріляємо і тебе, і тих, хто сяде з тобою в машину". Я так розумію вони просто прикривалися мирними жителями, тримали людей, як живий щит, і навіть їжу туди передавати не дозволяли», — згадував Костянтин.

Продюсер фільму "Буча" Олександр Щур розповів, що реалізація проєкту допоможе дізнатися про те, що відбувалося на окупованих ЗС РФ територіях у всьому світі. Творці фільму принципово не збиратиму гроші на зйомки фільму в Україні, розуміючи, що зараз весь збір коштів потрібно спрямувати на потреби ЗСУ.

Так, трейлер "Буча" знятий на гроші інвесторів із США. Метою творчої команди фільму є участь у міжнародних фестивалях класу "А", а також представлення стрічки на світових стрімінгових сервісах.

Режисер фільму Станіслав Тіунов зазначив, що українці зможуть допомогти максимально поширюючи інформацію про фільм, щоб привернути увагу ЗМІ, медійних персон і меценатів.

Поки про сюжет відомо небагато, у фільм точно увійде епізод із порятунком відомого композитора, лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада та його дружини з Ворзеля. У фільмі використають фрагменти його творів.

[ + – ] Костянтин Гудаускас та композитор Ігор Поклад Фото: Скриншот

Кастинг проведуть до кінця року, але вже відомий виконавець ролі головного антагоніста — ним став В'ячеслав Довженко, український актор театру та кіно, лауреат премії "Золота дзига" за найкращу чоловічу роль.

Нагадаємо, Буча була в окупації ЗС РФ 33 дні. Російські військові на тяжкій техніці зайняли Бучу вранці, 27 лютого.

Залишили росіяни Бучу лише 31 березня. Увечері, 2 квітня, у Міноборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнені від російських військових.

У містах та селах Київської області досі продовжують знаходити братські могили закатованих окупантами людей. На початку серпня був похорон 15 мирних жителів, яких упізнати не вдалося. Серед них — жінка, чия машина згоріла вщент, коли її обстріляли російські військові.