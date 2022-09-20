Пугачеву могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ, — росСМИ (фото)

Поводом для проверки могла стать публикация примадонны, в которой она потребовала признать ее иностранным агентом.

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Российскую певицу Аллу Пугачеву могут привлечь к ответственности по "антивоенной" статье Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает издание "Осторожно, новости".

По данным журналистов, в правоохранительные органы обратилась жительница Московской области. Женщина потребовала от силовиков проверить Аллу Пугачеву на предмет возможной дискредитации ВС РФ.

Поводом для подобного обращения, как отмечает СМИ, стал один из постов российской примадонны в социальных сетях, в котором певица просила признать ее иноагентом.

"Женщина решила, что певица может и не соответсвует критерию "иноагента", но оскорбляет российскую армию. Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей "иностранную поддержку". А также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", — говорится в сообщении.

Издание утверждает, что проверкой публикаций Аллы Пугачеву, из-за которой ее могут привлечь к ответственности по "антивоенной" статье УК, занимается полиция Подмосковья.

Аналогичную информацию подтверждает государственное агентство страны-агрессора РИА "Новости". По данным журналистов, в полицию Московской области действительно обратилась женщина, которая требует привлечь к ответственности Аллу Пугачеву за дискредитацию российской армии.

[ + – ] Алла Пугачева может быть привлечена к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Напомним, примадонна Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа. Свой переезд из Израиля российская певица аргументировала тем, что ее детям необходимо ходить в школу.

После возвращения в Россию примадонна Алла Пугачева начала критиковать своих обидчиков. В своем Instagram российская певица опубликовала два поста, посвященные режиссеру Никите Михалкову и пропагандисту Владимиру Соловьеву.

После возвращения Аллы Пугачевой в Россию ее мужа Максима Галкина официально внесли в список иностранных агентов. Российского шоумена, по данным Минюста РФ, признали иноагентом из-за того, что артиста якобы финансируют с территории Украины.

Алла Пугачева после решения Минюста потребовала признать ее иностранным агентом. В своей публикации примадонна назвала Максима Галкина честным и порядочным человеком, который хочет остановить гибель россиян в полномасштабной войне против Украины.