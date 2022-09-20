Пугачову можуть притягнути до відповідальності за дискредитацію ЗС РФ, — росЗМІ (фото)

Приводом для перевірки могла стати публікація примадонни, де вона вимагала визнати її іноземним агентом.

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Російську співачку Аллу Пугачову можуть притягнути до відповідальності за "антивоєнною" статтею Кримінального кодексу РФ. Про це повідомляє видання "Обережно, новини".

За даними журналістів, до правоохоронних органів звернулася мешканка Московської області. Жінка вимагає від силовиків перевірити Аллу Пугачову щодо можливої дискредитації ЗС РФ.

Приводом для такого звернення, як зазначає ЗМІ, став один із постів російської примадонни в соціальних мережах, де співачка просила визнати її іноагентом.

"Жінка вирішила, що співачка може й не відповідає критерію "іноагента", але ображає російську армію. Тому вона просить перевірити виконавицю на предмет протиправної діяльності, яка отримує "іноземну підтримку". А також на публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ", — ідеться в повідомленні.

Видання стверджує, що перевіркою публікацій Алли Пугачової, через які її можуть притягнути до відповідальності за "антивоєнною" статтею КК, займається поліція Підмосков'я.

Аналогічну інформацію підтверджує державна агенція країни-агресора РІА "Новини". За даними журналістів, у поліцію Московської області справді звернулася жінка, яка вимагає притягти до відповідальності Аллу Пугачову за дискредитацію російської армії.

[ + – ] Алла Пугачова може бути притягнута до відповідальності за дискредитацію ЗС РФ

Нагадаємо, примадонна Алла Пугачова повернулася в Росію наприкінці серпня. Свій переїзд із Ізраїлю російська співачка аргументувала тим, що її дітям потрібно ходити в школу.

Після повернення до Росії примадонна Алла Пугачова почала критикувати своїх кривдників. У своєму Instagram російська співачка опублікувала два пости, присвячені режисерові Микиті Михалкову та пропагандисту Володимиру Соловйову.

Після повернення Алли Пугачової до Росії її чоловіка Максима Галкіна офіційно внесли до списку іноземних агентів. Російського шоумена, за даними Мін'юсту, визнали іноагентом через те, що артиста нібито фінансують із території України.

Алла Пугачова після рішення Мін'юсту вимагала визнати її іноземним агентом. У своїй публікації примадонна назвала Максима Галкіна чесною та порядною людиною, яка хоче зупинити загибель росіян у повномасштабній війні проти України.