Боксер Усик показал архивные фото с женой в честь 13-летия со дня свадьбы

Спортсмен благодарит свою жену за каждую секунду их жизни.

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Украинский боксер Александр Усик трогательно поздравил свою жену Екатерину с 13-ой годовщиной свадьбы, опубликовав подборку архивных совместных фото на своей странице в Instagram.

На снимках пара позирует вместе в разные моменты жизни, обнимаясь и прижимаясь друг к другу, чем демонстрируют любовь и привязанность.

"Люблю тебя, свет моих глаз. Я благодарю тебя за каждую секунду нашей жизни. Ты моя сила", – написал на украинском языке чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO. Пост уже собрал свыше 157 тысяч лайков и сотни комментариев с поздравлениями паре.

Екатерина Хмелевская и Александр Усик познакомились еще в школе: они оба учились в школе №34 в Симферополе. В 2009 году они связали себя узами брака, причем на тот момент Екатерина уже была беременна первенцем – дочкой Елизаветой. Всего у пары трое детей.

После аннексии Крыма в 2014 году Екатерина вместе с детьми переехала в Киевскую область. У них с Александром есть дом в Ворзеле, где во время оккупации похозяйничали российские войска. К счастью, жилье уцелело, хоть ВС РФ оставили там свои следы.

С началом российской агрессии жена боксера откровенно говорила все, что думает по поводу россиян, а также высказалась в адрес главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова.