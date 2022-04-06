"Беги Лола, беги": жена боксера Усика обратилась к "главе" Крыма Аксенову

Оккупационные власти полуострова намерены лишить украинского боксера государственных званий. Супруга боксера заметила в этом признак ухудшения политической ситуации для оккупантов.

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Супруга чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика прокомментировала желание оккупационных властей Крыма лишить спортсмена медали "За верность долгу". Соответствующее заявление Екатерина Усик сделала на своей странице в Instagram.

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Девушка записала "сторис", в котором обратилась к нынешнему руководителю Крыма Сергею Аксенову, который накануне заявил о том, что всех крымчан, поддержавших Украину в войне с Российской Федерацией, лишат всех наград и регалий.

"Хочу обратиться к Аксенову. Не знаю, как его зовут, Сергей Валерьевич, по-моему. Короче, беги Лола, беги. Потому что чувствую, горит у тебя одно место очень сильно. Если ты уже о нас даже вспомнил, то совсем все плохо", — сказала Екатерина Усик.

Отметим, что Александр Усик родился и вырос в Симферополе, а в 2012 году получил звание "Почетный житель Симферополя".

Ранее супруга Александра Усика показала, во что российские военные превратили дом ее семьи в Ворзеле. Екатерина Усик отметила, что российские оккупанты не только изуродовали ухоженный двор, но и устроили застолье прямо возле дома.

Напомним, что с началом войны России против Украины Александр Усик записал несколько видеообращений к россиянам, после чего вступил в ряды территориальной обороны Киева. Однако спустя месяц спортсмен принял решение выехать из страны и начать подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Боксер вместе с семьей отправился в Чехию, где начал тренироваться. Поединок Александр Усик — Энтони Джошуа запланирован на конец июня, однако контракт еще не подписан. Ориентировочное место проведения боя — Саудовская Аравия, но оно остается предметом переговоров.