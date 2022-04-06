"Біжи, Лоло, біжи": дружина боксера Усика звернулася до "глави" Криму Аксьонова

Окупаційна влада півострова має намір позбавити українського боксера державних звань. Дружина боксера помітила в цьому ознаку погіршення політичної ситуації для окупантів.

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Дружина чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика прокоментувала бажання окупаційної влади Криму позбавити спортсмена медалі "За вірність обов'язку". Відповідну заяву Катерина Усик зробила на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина записала "сторіс", у якій звернулася до нинішнього керівника Криму Сергія Аксьонова, який напередодні заявив про те, що всіх кримчан, які підтримали Україну у війні з Російською Федерацією, позбавлять усіх нагород і регалій.

"Хочу звернутися до Аксьонова. Не знаю, як його звуть, Сергію Валерійовичу, по-моєму. Коротше, біжи, Лоло, біжи. Тому що відчуваю, горить у тебе одне місце дуже сильно. Якщо ти вже про нас навіть згадав, то зовсім усе погано", — сказала Катерина Усик.

Зазначимо, що Олександр Усик народився та виріс у Сімферополі, а у 2012 році отримав звання "Почесний житель Сімферополя".

Раніше дружина Олександра Усика показала, на що російські військові перетворили будинок її сім'ї у Ворзелі. Катерина Усик зазначила, що російські окупанти не лише понівечили доглянуте подвір'я, а й влаштували застілля прямо біля будинку.

Нагадаємо, що з початком війни Росії проти України Олександр Усик записав кілька відеозвернень до росіян, після чого вступив у лави територіальної оборони Києва. Проте через місяць спортсмен вирішив виїхати з країни та розпочати підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Боксер разом зі сім'єю вирушив у Чехію, де почав тренуватися. Поєдинок Олександр Усик — Ентоні Джошуа запланований на кінець червня, проте контракт ще не підписано. Орієнтовне місце проведення бою – Саудівська Аравія, але воно залишається предметом переговорів.