Боксер Усик показав архівні фото з дружиною на честь 13-річчя від дня весілля

Спортсмен дякує своїй дружині за кожну секунду їхнього життя.

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Український боксер Олександр Усик зворушливо привітав свою дружину Катерину з 13-ою річницею весілля, опублікувавши добірку архівних спільних фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках пара позує разом у різні моменти життя, обіймаючись і притискаючись одне до одного, чим демонструє любов і прихильність.

"Люблю тебе, світло моїх очей. Я дякую тобі за кожну секунду нашого життя. Ти моя сила", — написав українською мовою чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF і IBO. Пост уже зібрав понад 157 тисяч лайків і сотні коментарів із привітаннями парі.

Катерина Хмелевська й Олександр Усик познайомилися ще в школі: вони обоє навчалися в школі №34 у Сімферополі. У 2009 році вони побралися, до того ж тоді Катерина вже була вагітна первістком — донькою Єлизаветою. Загалом у пари троє дітей.

Після анексії Криму у 2014 році Катерина разом із дітьми переїхала в Київську область. У них із Олександром є будинок у Ворзелі, де під час окупації погосподарювали російські війська. На щастя, житло вціліло, хоч ЗС РФ залишили там свої сліди.

Із початком російської агресії дружина боксера відверто говорила все, що думає щодо росіян, а також висловилася на адресу голови окупованого Криму Сергія Аксьонова.