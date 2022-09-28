В Сети появился первый трейлер фильма о суде Джонни Деппа против Эмбер Херд

Фильм обещает быть не менее захватывающим, чем шестинедельный судебный процесс. Дата премьеры пока не озвучивается.

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Всего через четыре месяца после вынесения вердикта суда, где Джонни Депп доказал, что его бывшая жена Эмбер Херд оклеветала его, назвав "избивающим жен", распри пары покажут в фильме "Горячий взгляд Туби: Суд Депп / Херд" (Tubi's Hot Take: The Depp/Heard Trial). Трейлер будущей картины уже появился в Сети.

Марк Хапка и Меган Дэвис играют воюющих бывших, причем первый носит фирменную бородку Деппа, хвост и солнцезащитные очки, а вторая повторяет широко обсуждаемые наряды Херд.

В трейлере представлены знакомые пробные камни из судебного процесса, в том числе беззаботность Деппа в зале суда, пристальное внимание к Херд в социальных сетях и даже ссылка на Джеймса Франко, который был включен в список свидетелей Херд, но никогда не вызывался для дачи показаний.

"Это первый день судебного процесса по делу Деппа против Херд о клевете. Хотя фанаты демонстрируют поддержку обеих сторон, здесь явно есть фаворит", – говорит репортер в трейлере, ссылаясь на приверженцев Деппа, которые приехали издалека, чтобы присутствовать на слушаниях, и разбили лагерь за пределами зала суда.

В фильме также снимались Мелисса Марти в роли адвоката Джоннни Камиллы Васкес и Мэри Кэрриг в роли адвоката Херд Элейн Бредехофт, которой приписывали тайные симпатии к актеру.

Дата выхода фильма пока что не озвучивается.

Тем временем Эмбер Херд наняла новых юристов и собирается в суд снова, чтобы попытаться заставить несколько страховых компаний покрыть ее юридические издержки, которые могут превысить 15 миллионов долларов.