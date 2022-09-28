У мережі з'явився перший трейлер фільму про суд Джонні Деппа проти Ембер Герд

Фільм обіцяє бути не менш захопливим, ніж шеститижневий судовий процес. Дата прем'єри поки не озвучується.

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Всього через чотири місяці після винесення вердикту суду, де Джонні Депп довів, що його колишня дружина Ембер Герд обмовила його, назвавши "побиваючим дружин", чвари пари покажуть у фільмі "Гарячий погляд Тубі: Суд Депп/Герд" (Tubi's Hot Take: The Depp/Heard Trial). Трейлер майбутньої картини вже з'явився у мережі.

Марк Хапка і Меган Девіс грають войовничих колишніх, причому перший носить фірмову борідку Деппа, хвіст і сонцезахисні окуляри, а друга повторює одяг Герд, який широко обговорюють.

У трейлері представлені знайомі пробні камені із судового процесу, зокрема безтурботність Деппа в залі суду, пильна увага до Герд в соціальних мережах і навіть посилання на Джеймса Франка, якого включили до списку свідків Герд, але ніколи не викликали для надання свідчень.

"Це перший день судового процесу у справі Деппа проти Герд про наклеп. Хоча фанати демонструють підтримку обох сторін, тут явно є фаворит", — каже репортерка у трейлері, посилаючись на прихильників Деппа, які приїхали здалеку, щоб були присутні на слуханнях, і стали табором за межами зали суду.

У фільмі також знімалися Мелісса Марті у ролі адвокатки Джонні Камілли Васкес та Мері Керріг у ролі адвокатки Герд Елейн Бредехофт, якій приписували таємні симпатії до актора.

Дата виходу фільму наразі не озвучується.

Тим часом Ембер Герд найняла нових юристів і збирається до суду знову, щоб спробувати змусити кілька страхових компаній покрити її юридичні витрати, які можуть перевищити 15 мільйонів доларів.