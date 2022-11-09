"Мэгзит" по-норвежски: король и королева объяснили отказ принцессы от своих обязанностей

Родители приняли выбор дочери, но выразили сожаление в связи с ее решением.

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Спустя несколько часов после того, как норвежская принцесса Марта Луиза сообщила, что она сложила с себя официальные королевские обязанности, ее родители, король Харальд и королева Соня, встретились с представителями СМИ, чтобы озвучить свою версию случившегося, пишет Hello.

По словам королевы, жених Марты-Луизы Дурек Верретт, самопровозглашенный шаман, "понятия не имел", что значит быть частью монархии, но семья по-прежнему "очень любит друг друга".

"Американцы понятия не имеют, что такое монархия. Так что неудивительно, что он этого не понимает. Американцы не понимают значения этого здесь. Они не понимают. Он думал, что может делать все, что захочет, нисколько не скомпрометировав нас. Даже если мы не согласны в чем-то, мы счастливы друг с другом. Ощущение, что семья теперь очень сблизилась друг с другом в новом, приятном смысле", – заявила она. Королева добавила, что Дурек – "отличный парень" и с ним "очень весело".

Затем журналисты поинтересовались у королевской четы, почему они позволили дочери сохранить титул принцессы.

"Она наша дочь, и она останется ею. Так что она принцесса Марта-Луиза", – ответил Харальд, добавив, что ему "очень жаль, что принцесса больше не будет представлять королевский дом, у нее это очень хорошо получалось", и что "позорно" она решила отказаться от этого.

Принцесса, сложив с себя обязанности, перестанет патронировать несколько организаций. Ее обязанности возьмут на себя другие члены семьи.

Напомним, Марта Луиза объявила о помолвке с американским шаманом Дуреком Верреттом, которого неоднократно обвиняли в популяризации лженауки и мошенничестве. Тем не менее принцесса решила остаться с ним вопреки тому, что соотечественники не поддержали ее выбор.