"Мегзит" по-норвезьки: король і королева пояснили відмову принцеси від своїх обов'язків

Батьки прийняли вибір доньки, але висловили жаль у зв'язку з її рішенням.

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Через кілька годин після того, як норвезька принцеса Марта Луїза повідомила, що вона склала офіційні королівські обов'язки, її батьки, король Гаральд і королева Соня, зустрілися з представниками ЗМІ, щоб озвучити свою версію того, що сталося, пише Hello.

За словами королеви, наречений Марти-Луїзи Дурек Верретт, самопроголошений шаман, "уявлення не мав", що означає бути частиною монархії, але сім'я, як і раніше, "дуже любить одне одного".

"Американці поняття не мають, що таке монархія. Тож не дивно, що він цього не розуміє. Американці не розуміють значення цього тут. Вони не розуміють. Він думав, що може робити все, що захоче, анітрохи не скомпрометувавши нас. Навіть якщо ми не згодні в чомусь, ми щасливі одне з одним. Відчуття, що сім'я тепер дуже зблизилася одне з одним у новому, приємному сенсі", — заявила вона. Королева додала, що Дурек — "відмінний хлопець", і з ним "дуже весело".

Потім журналісти поцікавилися в королівського подружжя, чому вони дозволили дочці зберегти титул принцеси.

"Вона наша дочка, і вона залишиться нею. Так що вона принцеса Марта-Луїза", — відповів Гаральд, додавши, що йому "дуже шкода, що принцеса більше не представлятиме королівський дім, у неї це дуже гарно виходило", і що "ганебно" вона вирішила відмовитися від цього.

Принцеса, склавши із себе обов'язки, перестане патронувати кілька організацій. Її обов'язки візьмуть він інші члени сім'ї.

Нагадаємо, Марта Луїза оголосила про заручини з американським шаманом Дуреком Верреттом, якого неодноразово звинувачували в популяризації лженауки та шахрайстві. Однак, принцеса вирішила залишитися з ним усупереч тому, що співвітчизники не підтримали її вибір.