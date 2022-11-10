В бессовестно прозрачном платье. Эмили Ратаковски появилась на светском событии

Модель посетила мероприятие Code8 Beauty в Нью-Йорке.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски посетила мероприятие Code8 Beauty в Нью-Йорке, где появилась в эффектном полупрозрачном платье. Об этом пишет DailyMail.

Известно, что знаменитости собрались для празднования официального открытия лондонского косметического бренда класса люкс в США.

Для события звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала полупрозрачное белое платье с кожаной бретелькой вокруг шеи, которое было средней длины и с неглубоким V-образным декольте. Для небольшого контраста Эмили решила надеть пару черных сапог "Parton" на высоком изогнутом каблуке из змеиной кожи от Stuart Weitzman, стоимостью 854 доллара.

Ее темные волосы были разделены пробором посередине и собраны назад в модную прическу, а пряди из челки оставила спереди. В макияже модель использовала подводку для глаз, румяна персикового цвета, а также помаду нюдового цвета.

Напомним, в своем новом интервью британскому глянцу Эмили Ратаковски рассказала, как живет без отношений и сама воспитывает годовалого сына. По словам Ратаковски, ей приходится жертвовать многим как матери, однако она чувствует, что жизнь только начинается, несмотря на развод с отцом ее ребенка.