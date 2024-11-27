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Стиль жизни

Беременная девушка Венсана Касселя позировала топлес (фото)

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Фото: narahbaptista/instagram | Нара Баптиста

Звезда соцсетей и модель беременна первым ребенком. А для Касселя он станет четвертым.

28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показала новые "беременные" фото. Кадрами избранница 57-летнего французского актера Венсана Касселя поделилась в Instagram.

Беременная впервые Нара позировала в бассейне, загорая на солнце и под снегом. На некоторых кадрах девушка Касселя предстала топлес. Она никак не подписала карусель кадров, однако получила ряд положительных комментариев.

"Доброе утро, Нара", — обратился к возлюбленной Венсан.

"Вы проецируете все, что есть хорошего в этом мире", "Какая удивительная кожа", "Я так рада за тебя! Ты будешь замечательной мамой!" — пишут фолловеры беременной звезды.

Нара Баптиста

Отметим, что Нара Баптиста родит Касселю четвертого ребенка. В браке с Моникой Беллуччи у него родились дочери Дева и Леони. А вторая жена актера Тина Кунаки родила ему дочь Амазонию.

Для бразильской модели ребенок станет первым. О ее отношениях с Касселем стало известно около года назад. В апреле 2023 года он развелся с Кунаки. Сейчас пара еще не жената, однако уже не скрывает свои отношения.

Нара Баптиста Венсан Кассель Fullscreen
Нара Баптиста и Венсан Кассель
Фото: Getty Images

Напомним, Нара Баптиста показала отдых с Касселем.

Также Фокус писал о выходе Венсана Касселя и Нары Баптисты на публику.