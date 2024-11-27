Вагітна дівчина Венсана Касселя позувала топлес (фото)
Зірка соцмереж та модель вагітна першою дитиною. А для Касселя вона стане четвертою.
28-річна бразильська модель Нара Баптіста показала нові "вагітні" фото. Кадрами обраниця 57-річного французького актора Венсана Касселя поділилася в Instagram.
Вагітна вперше Нара позувала в басейні, засмагаючи на сонці та під снігом. На деяких кадрах дівчина Касселя постала топлес. Вона ніяк не підписала карусель кадрів, проте отримала низку позитивних коментарів.
"Доброго ранку, Наро", — звернувся до коханої Венсан.
"Ви проєктуєте все, що є хороше в цьому світі", "Яка дивовижна шкіра", "Я така рада за тебе! Ти будеш чудовою мамою!" — пишуть фоловери вагітної зірки.
Зазначимо, що Нара Баптіста народить Касселю четверту дитину. У шлюбі з Монікою Беллуччі в нього народилися доньки Дева та Леоні. А друга дружина актора Тіна Кунакі народила йому доньку Амазонію.
Для бразильської моделі дитина стане першою. Про її стосунки з Касселем стало відомо близько року тому. У квітні 2023 року він розлучився з Кунакі. Наразі пара ще не одружена, проте вже не приховує свої стосунки.
Нагадаємо, Нара Баптіста показала відпочинок з Касселем.
Також Фокус писав про вихід Венсана Касселя та Нари Баптісти на публіку.