Вагітна дівчина Венсана Касселя позувала топлес (фото)

Зірка соцмереж та модель вагітна першою дитиною. А для Касселя вона стане четвертою.

28-річна бразильська модель Нара Баптіста показала нові "вагітні" фото. Кадрами обраниця 57-річного французького актора Венсана Касселя поділилася в Instagram.

Вагітна вперше Нара позувала в басейні, засмагаючи на сонці та під снігом. На деяких кадрах дівчина Касселя постала топлес. Вона ніяк не підписала карусель кадрів, проте отримала низку позитивних коментарів.

"Доброго ранку, Наро", — звернувся до коханої Венсан.

"Ви проєктуєте все, що є хороше в цьому світі", "Яка дивовижна шкіра", "Я така рада за тебе! Ти будеш чудовою мамою!" — пишуть фоловери вагітної зірки.

Нара Баптіста

Зазначимо, що Нара Баптіста народить Касселю четверту дитину. У шлюбі з Монікою Беллуччі в нього народилися доньки Дева та Леоні. А друга дружина актора Тіна Кунакі народила йому доньку Амазонію.

Для бразильської моделі дитина стане першою. Про її стосунки з Касселем стало відомо близько року тому. У квітні 2023 року він розлучився з Кунакі. Наразі пара ще не одружена, проте вже не приховує свої стосунки.

Нара Баптіста та Венсан Кассель Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нара Баптіста показала відпочинок з Касселем.

Також Фокус писав про вихід Венсана Касселя та Нари Баптісти на публіку.