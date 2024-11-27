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Стиль життя

Вагітна дівчина Венсана Касселя позувала топлес (фото)

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Фото: narahbaptista/instagram | Нара Баптіста

Зірка соцмереж та модель вагітна першою дитиною. А для Касселя вона стане четвертою.

28-річна бразильська модель Нара Баптіста показала нові "вагітні" фото. Кадрами обраниця 57-річного французького актора Венсана Касселя поділилася в Instagram.

Вагітна вперше Нара позувала в басейні, засмагаючи на сонці та під снігом. На деяких кадрах дівчина Касселя постала топлес. Вона ніяк не підписала карусель кадрів, проте отримала низку позитивних коментарів.

"Доброго ранку, Наро", — звернувся до коханої Венсан.

"Ви проєктуєте все, що є хороше в цьому світі", "Яка дивовижна шкіра", "Я така рада за тебе! Ти будеш чудовою мамою!" — пишуть фоловери вагітної зірки.

Нара Баптіста

Зазначимо, що Нара Баптіста народить Касселю четверту дитину. У шлюбі з Монікою Беллуччі в нього народилися доньки Дева та Леоні. А друга дружина актора Тіна Кунакі народила йому доньку Амазонію.

Для бразильської моделі дитина стане першою. Про її стосунки з Касселем стало відомо близько року тому. У квітні 2023 року він розлучився з Кунакі. Наразі пара ще не одружена, проте вже не приховує свої стосунки.

Нара Баптіста венсан кассель Fullscreen
Нара Баптіста та Венсан Кассель
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нара Баптіста показала відпочинок з Касселем.

Також Фокус писав про вихід Венсана Касселя та Нари Баптісти на публіку.