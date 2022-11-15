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Стиль жизни

Деми Мур рассталась со своим бойфрендом

Деми Мур, Дэниел Хамм, роман, Деми Мур личная жизнь
Фото: demimoore/instagram | Роман Деми и Дэниела был недолгим

Актриса и ресторатор встречались меньше года. Что стало причиной разрыва, пока неизвестно.

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Американская актриса Деми Мур, которая недавно весело отметила свой 60-ый день рождения, похоже, снова осталась одна. Как пишет Us Weekly, она рассталась со своим бойфрендом, швейцарским шеф-поваром и владельцем ресторана Eleven Madison Park Дэниелом Хаммом менее чем через год после начала романа.

Новости о разрыве пары появились всего через несколько дней после юбилея актрисы. Что стало причиной расставания. На данный момент неизвестно, но Хамма не было на празднике Деми.

Деми Мур, Дэниел Хамм, отношения Fullscreen
Свои отношения пара подтвердила в июне этого года
Фото: demimoore/instagram

Свои отношения с ресторатором Мур официально подтвердила в июне 2022 года, опубликовав фото с прогулки по Версалю вместе в Instagram. Первые слухи об их романе появились еще в марте. По словам источников, между Деми и Дэниелом все было очень серьезно и горячо. Они познакомились через общих друзей, и они сразу же нашли общий язык

Пара также была замечена на показе коллекции женской одежды Chloe Fall/Winter 2022/2023 вместе с Марией Шараповой и Гугу Мбата-Роу в Париже.

Ранее у Деми были романтические отношения с сербкой Машей Мандзукой, барабанщиком группы "Dead Sara" Шоном Фрайдеем, инструктором по восточным единоборствам Оливером Уиткомбом и актером Леонардо ДиКаприо. Актриса была замужем за Эштоном Катчером с 2005 по 2013 год и за Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год.

Сейчас знаменитость нашла утешение в домашних питомцах. Дома у нее живут девять собак, взятых из приюта, из которых самый любимый – чихуахуа по кличке Пилаф. Актриса берет малыша с собой в путешествия и даже посетила вместе с ним Лувр, о чем отчиталась в соцсетях.