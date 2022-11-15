Деми Мур рассталась со своим бойфрендом

Актриса и ресторатор встречались меньше года. Что стало причиной разрыва, пока неизвестно.

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Американская актриса Деми Мур, которая недавно весело отметила свой 60-ый день рождения, похоже, снова осталась одна. Как пишет Us Weekly, она рассталась со своим бойфрендом, швейцарским шеф-поваром и владельцем ресторана Eleven Madison Park Дэниелом Хаммом менее чем через год после начала романа.

Новости о разрыве пары появились всего через несколько дней после юбилея актрисы. Что стало причиной расставания. На данный момент неизвестно, но Хамма не было на празднике Деми.

[ + – ] Свои отношения пара подтвердила в июне этого года Фото: demimoore/instagram

Свои отношения с ресторатором Мур официально подтвердила в июне 2022 года, опубликовав фото с прогулки по Версалю вместе в Instagram. Первые слухи об их романе появились еще в марте. По словам источников, между Деми и Дэниелом все было очень серьезно и горячо. Они познакомились через общих друзей, и они сразу же нашли общий язык

Пара также была замечена на показе коллекции женской одежды Chloe Fall/Winter 2022/2023 вместе с Марией Шараповой и Гугу Мбата-Роу в Париже.

Ранее у Деми были романтические отношения с сербкой Машей Мандзукой, барабанщиком группы "Dead Sara" Шоном Фрайдеем, инструктором по восточным единоборствам Оливером Уиткомбом и актером Леонардо ДиКаприо. Актриса была замужем за Эштоном Катчером с 2005 по 2013 год и за Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год.

Сейчас знаменитость нашла утешение в домашних питомцах. Дома у нее живут девять собак, взятых из приюта, из которых самый любимый – чихуахуа по кличке Пилаф. Актриса берет малыша с собой в путешествия и даже посетила вместе с ним Лувр, о чем отчиталась в соцсетях.