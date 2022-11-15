Демі Мур розлучилася зі своїм бойфрендом

Актриса та ресторатор зустрічалися менше року. Що стало причиною розриву, наразі невідомо.

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Американська актриса Демі Мур, яка нещодавно весело відзначила свій 60 день народження, схоже, знову залишилася одна. Як пише Us Weekly, вона розлучилася зі своїм бойфрендом, швейцарським шеф-кухарем та власником ресторану Eleven Madison Park Деніелом Хуммом менш ніж через рік після початку роману.

Новини про розрив пари з'явилися лише за кілька днів після ювілею актриси. Що спричинило розлучення. Наразі невідомо, але Хумма не було на святі Демі.

[ + – ] Свої стосунки пара підтвердила у червні цього року Фото: demimoore/instagram

Свої стосунки з ресторатором Мур офіційно підтвердила у червні 2022 року, опублікувавши фото з прогулянки Версалем разом в Instagram. Перші чутки про їхній роман з'явилися ще в березні. За словами джерел, між Демі та Деніелом все було дуже серйозно та гаряче. Вони познайомилися через спільних друзів, і вони відразу ж порозумілися

Пара також була помічена на показі колекції жіночого одягу Chloe Fall/Winter 2022/2023 разом з Марією Шараповою та Гугою Мбата-Роу в Парижі.

Раніше у Демі були романтичні стосунки з сербкою Машею Мандзукою, барабанщиком гурту "Dead Sara" Шоном Фрайдеєм, інструктором зі східних єдиноборств Олівером Віткомбом та актором Леонардо ДіКапріо. Актриса була одружена з Ештоном Кутчером з 2005 по 2013 рік і з Брюсом Віллісом з 1987 по 2000 рік.

Зараз знаменитість знайшла втіху в домашніх вихованцях. Вдома у неї живуть дев'ять собак, взятих із притулку, з яких найулюбленіший — чихуахуа на прізвисько Пілаф. Актриса бере малюка з собою у подорожі й навіть відвідала разом із ним Лувр, про що прозвітувала у соцмережах.