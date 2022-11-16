С цепочками и искусственным мехом. Какие угги выбрать зимой 2022/23

Все новое — это хорошо забытое старое, как и вернувшиеся к трендам хорошо известные угги.

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Угги в сезоне осень-зима 2022/23 мгновенно вернулись на модные позиции. Рассказываем о том, какую обувь можно выбрать, чтобы в холодное время года чувствовать себя уверенно и оставаться в тепле.

Классические

Классические угги станут отличным вариантом для образов с брюками, ведь они короткие и не будут защищать ноги от холода. Поэтому вместе с угги следует надевать тёплые штаны или колготки. О трендовых вариантах которых мы уже рассказывали.

Искусственный мех

Вещи из искусственного меха приобретают еще большую популярность после развития эко-тренда и отказа от натурального меха. Из искусственного становятся трендовыми как верхняя одежда, так и обувь. Поэтому рекомендуем обратить внимание на такой вид угги. С ними точно будет уютно и тепло. Похожую обувь выбирала британская певица Дуа Липа во время своего тура.

С аксессуарами

Однозначным трендом 2022 и в следующем году стала обувь с цепочками или другими аксессуарами. Чем больше орнамента и мелочей – тем лучше. Таким образом, обувь разбавит даже очень простые монохромные образы и привлечет к себе все внимание.

Разноцветные

С цветом угги можно и нужно экспериментировать. Ведь под каждый наряд следует подбирать подходящую обувь. Можно обзавестись несколькими парами более темных и светлых угги.

С толстой подошвой

Главная задача зимой – не замерзнуть. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на утепленные варианты одежды и обуви. Что касается угги, то кроме искусственного меха, удачным вариантом станет обувь с толстой подошвой. Таким образом, ваши ноги еще больше будут в тепле.

Фото: Getty Images

Напомним, какие штаны будут в моде в 2023 году.

Ранее Фокус писал о трендах обуви на осень и зиму 2022/23.