С цепочками и искусственным мехом. Какие угги выбрать зимой 2022/23
Все новое — это хорошо забытое старое, как и вернувшиеся к трендам хорошо известные угги.
Угги в сезоне осень-зима 2022/23 мгновенно вернулись на модные позиции. Рассказываем о том, какую обувь можно выбрать, чтобы в холодное время года чувствовать себя уверенно и оставаться в тепле.
Классические
Классические угги станут отличным вариантом для образов с брюками, ведь они короткие и не будут защищать ноги от холода. Поэтому вместе с угги следует надевать тёплые штаны или колготки. О трендовых вариантах которых мы уже рассказывали.
Искусственный мех
Вещи из искусственного меха приобретают еще большую популярность после развития эко-тренда и отказа от натурального меха. Из искусственного становятся трендовыми как верхняя одежда, так и обувь. Поэтому рекомендуем обратить внимание на такой вид угги. С ними точно будет уютно и тепло. Похожую обувь выбирала британская певица Дуа Липа во время своего тура.
С аксессуарами
Однозначным трендом 2022 и в следующем году стала обувь с цепочками или другими аксессуарами. Чем больше орнамента и мелочей – тем лучше. Таким образом, обувь разбавит даже очень простые монохромные образы и привлечет к себе все внимание.
Разноцветные
С цветом угги можно и нужно экспериментировать. Ведь под каждый наряд следует подбирать подходящую обувь. Можно обзавестись несколькими парами более темных и светлых угги.
С толстой подошвой
Главная задача зимой – не замерзнуть. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на утепленные варианты одежды и обуви. Что касается угги, то кроме искусственного меха, удачным вариантом станет обувь с толстой подошвой. Таким образом, ваши ноги еще больше будут в тепле.
Напомним, какие штаны будут в моде в 2023 году.
Ранее Фокус писал о трендах обуви на осень и зиму 2022/23.