З ланцюжками та штучним хутром. Які угі обрати взимку 2022/23

Усе нове — це добре забуте старе, так і повернулися до трендів добре відомі угі.

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Угі у сезоні осінь-зима 2022/23 блискавично повернулися на модні позиції. Розповідаємо про те, яке взуття можна обрати, аби в холодну пору року почувати себе впевнено та залишатися в теплі.

Класичні

Класичні угі стануть чудовим варіантом для образів зі штанами, адже вони короткі та не захищатимуть ноги від холоду. Тому разом з угі варто надягати теплі штани чи колготки. Про трендові варіанти яких ми вже розповідали.

Штучне хутро

Речі зі штучного хутра набувають ще більшої популярності після розвитку екотренду та відмови від натурального хутра. Зі штучного стають трендовими як верхній одяг, так і взуття. Тому радимо звернути увагу на такий вид угі. З ними точно буде затишно та тепло. Схоже взуття обирала британська співачка Дуа Ліпа під час свого туру.

З аксесуарами

Однозначним трендом 2022 і наступного року стало взуття з ланцюжками чи іншими аксесуарами. Чим більше орнаменту та дрібниць — тим краще. Таким чином взуття розбавить навіть дуже прості монохромні образи та приверне до себе всю увагу.

Різнокольорові

З кольором угі можна і треба експериментувати. Адже під кожен наряд варто підбирати відповідне взуття. Можна обзавестися кількома парами темніших та світліших угі.

З товстою підошвою

Головне завдання взимку — не замерзнути. Тому в першу чергу звертаємо увагу на утеплені варіанти одягу та взуття. Щодо угі, то окрім штучного хутра, вдалим варіантом стане взуття з товстою підошвою. Таким чином ваші ноги ще більше будуть у теплі.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, які штани будуть у моді у 2023 році.

Раніше Фокус писав про тренди взуття на осінь та зиму 2022/23.