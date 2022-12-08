Состояние Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться, – СМИ

Актер все реже узнает родных, и "старого Брюса" его дети и любимые женщины видят очень-очень редко.

Related video

67-летний голливудский актер Брюс Уиллис, у которого весной диагностировали афазию, уже давно ведет закрытый образ жизни в кругу своей семьи, лишь изредка появляясь на прогулке с друзьями. В последнее время его состояние ухудшилось, и семья знаменитости старается проводить с ним как можно больше времени, сообщает RadarOnline со ссылкой на свой источник, близкий к родным актера.

"Они знают, что он не будет жить вечно. Значит, они дорожат каждым моментом", – подчеркнул неназванный инсайдер.

По его словам, бывшая жена Уиллиса Деми Мур поддерживает постоянный контакт и с ним, и с его нынешней супругой Эммой Хеминг:

"Она использует любую возможность, чтобы провести с ним время. Если ее нет рядом с ним, она звонит по телефону, чтобы Брюс мог слышать ее голос".

Смешанная семья теперь проводит каникулы в Айдахо вместе, как и каждый год, с дочерью Уиллиса и Мур, 28-летней Таллулой, которая недавно поделилась фотографией, на которой она обнимает свою мать, а ее отец стоял рядом, глядя на собаку Деми, Пилафа.

"Это всегда было особенное время. Семейные традиции, которые они любили, продолжались, такие, как их пижамные вечеринки и игровые вечера", – добавил источник.

Эмма и Деми в последние месяцы очень сблизились, поскольку женщин объединила борьба за жизнь и здоровье Брюса.

"Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он многое понимает из того, что говорят другие. Так что Эмма действительно была для него голосом и коммуникатором. Бывают дни, когда они видят мельком прежнего Брюса, но они кратки и редки. Кажется, он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце. Девочки не могут представить Рождество без Брюса", – говорит друг семьи.

Неназванный информатор добавил, что старшие дочери скучают по отцу, по тому старому Брюсу, который "дразнил их из-за парней и давал им непрошеные советы".

Он добавил, что с приближением Рождества "все, что они могут сделать, это сказать ему, что любят его, и молиться о праздничном чуде".

Напомним, после того, как Уиллису поставили диагноз, он распродал большую часть своей элитной недвижимости и завершил карьеру в кино.