Стан Брюса Вілліса продовжує погіршуватися, – ЗМІ

Актор все рідше впізнає рідних, і "старого Брюса" його діти та кохані жінки бачать дуже рідко.

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67-річний голлівудський актор Брюс Вілліс, у якого навесні діагностували афазію, вже давно веде закритий спосіб життя у колі своєї сім'ї, лише зрідка з'являючись на прогулянці з друзями. Останнім часом його стан погіршився, і сім'я знаменитості намагається проводити з ним якнайбільше часу, повідомляє RadarOnline з посиланням на своє джерело, близьке до рідних актора.

"Вони знають, що він не житиме вічно. Значить, вони дорожать кожним моментом", — наголосив неназваний інсайдер.

За його словами, колишня дружина Вілліса Демі Мур підтримує постійний контакт і з ним, і з його нинішньою дружиною Еммою Гемінґ:

"Вона використовує будь-яку нагоду, щоб провести з ним час. Якщо її немає поряд із ним, вона телефонує, щоб Брюс міг чути її голос".

Змішана сім'я тепер проводить канікули в Айдахо разом, як і щороку, з дочкою Вілліса та Мур, 28-річною Таллулою, яка нещодавно поділилася фото, на якому вона обіймає свою матір, а її батько стояв поряд, дивлячись на собаку Демі, Пілафа.

"Це завжди був особливий час. Сімейні традиції, які вони любили, тривали, такі, як їхні піжамні вечірки й ігрові вечори", – додало джерело.

Емма та Демі в останні місяці дуже зблизилися, оскільки жінок об'єднала боротьба за життя та здоров'я Брюса.

"Брюс мало що може сказати, і не схоже, що він багато чого розуміє з того, що кажуть інші. Тож Емма справді була для нього голосом і комунікатором. Бувають дні, коли вони бачать на мить колишнього Брюса, але вони короткі та рідкісні. Здається, він все більше вислизає від них, і це розбиває їм серце. Дівчатка не можуть уявити Різдво без Брюса", – каже друг сім'ї.

Неназваний інформатор додав, що старші дочки сумують за батьком, за тим старим Брюсом, який "дражнив їх через хлопців і давав їм непрохані поради".

Він додав, що з наближенням Різдва "все, що вони можуть зробити, це сказати йому, що люблять його, і молитися за святкове диво".

Нагадаємо, після того, як Віллісу поставили діагноз, він розпродав більшу частину своєї елітної нерухомості та завершив кар'єру в кіно.