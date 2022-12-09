Британцы назвали лучшую королевскую пару с точки зрения хранения традиций

Принц Гарри и Меган Маркл сильно растеряли свою популярность после череды скандальных заявлений о королевской семье.

Related video

Принц и принцесса Уэльские лучше воплощают британские ценности, чем принц Гарри и Меган Маркл. Таковы результаты опроса, проведенного в Великобритании среди взрослого населения People's Polling для GB News.

Свои голоса за Кейт и Уильяма отдали 54% респондентов, в то время как в пользу Сассексов высказались только 7%.

Опрос также показал значительную разницу во мнениях между возрастными группами. В пенсионной возрастной группе 70% выбрали Уильяма и Кейт, и только 2% выбрали Гарри и Меган. Но более молодые поколения оказались более разделены, так как 13% в возрасте от 18 до 24 лет выбрали Сассексов.

"Когда дело доходит до продолжающейся вражды между младшими членами королевской семьи, нет никаких сомнений в том, что Уильям и Кэтрин, принц и принцесса Уэльские, воспринимаются большинством страны как лучше всего представляющие ценности Британии. К сожалению для Гарри и Меган, они почти не фигурируют в поле зрения", – подчеркнул профессор и социолог Мэтт Гудвин, добавив, что только 22% опрошенных положительно относятся к Гарри и Меган.

В анкете был также вопрос, касающийся того, нужно ли приглашать Сассексов на коронацию Карла III в следующем году. Каждый четвертый считает, что Гарри и Меган следует запретить присутствовать на коронации короля Карла III, но 39% высказались за то, чтобы их пригласили.

Тем временем продолжается обсуждение первых трех эпизодов сериала "Гарри и Меган", которые вышли на Netflix 8 декабря. После просмотра фанаты королевской семьи укрепились в мысли о том, что их нужно лишить титулов, а в Букингемском дворце уже выявили факты лжи.

Напомним, Меган Маркл рассказала о первом знакомстве с Кейт Миддлтон.