Британці назвали найкращу королівську пару з погляду збереження традицій

Принц Гаррі та Меган Маркл сильно втратили свою популярність після низки скандальних заяв про королівську родину.

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Принц і принцеса Уельські краще втілюють британські цінності, ніж принц Гаррі та Меган Маркл. Такі результати опитування, проведеного у Великій Британії серед дорослого населення People's Polling для GB News.

Свої голоси за Кейт і Вільяма віддали 54% респондентів, тоді як на користь Сассексів висловилися лише 7%.

Опитування також показало значну різницю в думках між віковими групами. У пенсійній віковій групі 70% обрали Вільяма та Кейт, і лише 2% обрали Гаррі та Меган. Але молодші покоління виявилися розділенішими, оскільки 13% віком від 18 до 24 років обрали Сассексів.

"Коли справа доходить до ворожнечі між молодшими членами королівської сім'ї, немає жодних сумнівів у тому, що Вільям і Кетрін, принц і принцеса Уельські, сприймаються більшістю країни як такі, що найкраще представляють цінності Британії. На жаль для Гаррі та Меган, вони майже не фігурують у полі зору", — підкреслив професор і соціолог Метт Гудвін, додавши, що лише 22% опитаних позитивно ставляться до Гаррі та Меган.

В анкеті було також питання, чи потрібно запрошувати Сассексів на коронацію Карла III наступного року. Кожен четвертий вважає, що Гаррі та Меган слід заборонити бути присутніми на коронації короля Карла III, але 39% висловилися за те, щоб їх запросили.

Водночас триває обговорення перших трьох епізодів серіалу "Гаррі та Меган", які вийшли на Netflix 8 грудня. Після перегляду фанати королівської сім'ї зміцнилися в думці про те, що їх потрібно позбавити титулів, а в Букінгемському палаці вже виявили факти брехні.

Нагадаємо, Меган Маркл розповіла про знайомство з Кейт Міддлтон.