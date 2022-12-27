Назад в прошлое: в Balenciaga опубликовали первый пост после скандальной рекламы с детьми

Архивным видео бренд поздравил клиентов с новогодними и рождественскими праздниками.

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Французский модный бренд Balenciaga опубликовали свой первый пост в Instagram после того, как администраторы страницы удалили все предыдущие публикации. Это произошло из-за скандальной фотосессии с детьми, которые держали в руках сумочки с БДСМ-элементами: цепями, ошейниками и с бондажом.

Публикация представляет собой архивное черно-белое видео. Это архивные работы Кристобаля Баленсиаги в период с 1960 по 1967 года. Модели демонстрируют женственные и элегантные наряды, что очень сильно отличаются от нынешних тенденций модного дома, делающего ставку на эпатаж и создающих вещи по принципу "чем необъяснимее, тем лучше".

Как известно, 41-летний грузинский дизайнер и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия сохранит свой пост во главе модного дома после того, как, спустя две недели, наконец извинился за скандальную фотосессию. Он опубликовал заявление, где взял на себя ответственность за инцидент и пообещал уделить максимум внимания вопросам защиты детей. До этого бренд обвинил в неудачной фотосессии продюсерскую компанию North Six и фотографа Николаса Де Жардена, которые организовали рекламную кампанию и даже собирался подавать иск на 25 миллионов долларов.

Однако многие звезды вступились за North Six. Они посчитали, что модный дом хотел переложить вину других.

Более того, селебрити начали показательно избавляться от вещей бренда и призывали его "отменить".

Ким Кардашьян, которая является амбассадором бренда, отреагировала на скандал, но не сразу, пояснив, что консультировалась с командой.

"Как мать четверых детей, я была потрясена тревожными снимками. Безопасность детей должна соблюдаться с максимальным вниманием, и любые попытки нормализовать жестокое обращение любого рода с детьми не должны иметь места в нашем обществе – и точка", – написала Кардашьян в Twitter.

Ранее мы писали, что Balenciaga выпустили сумки в виде пакета чипсов, а также мусорные пакеты по цене $1790.