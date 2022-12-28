Эмили Ратаковски показала, чем разбавить скучный зимний ансамбль с черным пуховиком

Яркие акценты сделали ансамль знаменитости более интересным.

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31-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски продолжает задавать модные тренды. Девушка уже неоднократно демонстрировала, что знает толк в провокационных образах, однако не чужды ей и стильные повседневные решения. Так, знаменитость продемонстрировала, чем можно разнообразить унылый зимний образ с черным пуховиком.

Ратаковски заметили в Нью-Йорке, когда она возвращалась домой дождливым днем. На ней был уже упомянутый черный пуховик и такого же цвета кожаные штаны. Чтобы скрасить монохромный ансамбль, она добавила к нему шарф в разноцветную клетку.

Глаза Эмили спрятала за большими темными очками, а в качестве аксессуара выбрала красную кожаную сумочку.

После того, как Эмили подала на развод с Себастьяном Бир-Маклардом, она стала очень часто появляться на страницах таблоидов из-за своих многочисленных романов. Звезда уже успела повстречаться с комиком Питом Дэвидсоном, художником Джеком Гриром и ди-джеем Орацио Риспо.

Недавно Эмили в своем подкасте High Low призналась, что проходит терапию, чтобы изменить свой "стиль привязанности" в отношениях после того, как в начале этого года столкнулась с тяжелым эмоциональным разрывом со своим мужем на фоне слухов о том, что он ей изменял. Также она рассказала, что недавно загрузила приложение для знакомств, но не назвала какое именно.