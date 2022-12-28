Емілі Ратаковські показала, чим розбавити нудний зимовий ансамбль із чорним пуховиком

Яскраві акценти зробили ансамль знаменитості цікавішим.

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31-річна американська модель та актриса Емілі Ратаковські продовжує ставити модні тренди. Дівчина вже неодноразово демонструвала, що розуміється на провокаційних образах, проте не чужі їй і стильні повсякденні рішення. Так, знаменитість продемонструвала, чим можна урізноманітнити похмурий зимовий образ із чорним пуховиком.

Ратаковські помітили у Нью-Йорку, коли вона поверталася додому дощовим днем. На ній був уже згаданий чорний пуховик і такого ж кольору шкіряні штани. Щоб скрасити монохромний ансамбль, вона додала до нього шарф у різнокольорову клітинку.

Очі Емілі сховала за великими темними окулярами, а як аксесуар вибрала червону шкіряну сумочку.

Після того, як Емілі подала на розлучення із Себастьяном Бір-Маклардом, вона почала дуже часто з'являтися на сторінках таблоїдів через свої численні романи. Зірка вже встигла позустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, художником Джеком Гриром та ді-джеєм Ораціо Ріспо.

Нещодавно Емілі у своєму подкасті High Low зізналася, що проходить терапію, щоб змінити свій "стиль прив'язаності" у відносинах після того, як на початку цього року зіткнулася з важким емоційним розривом зі своїм чоловіком на тлі чуток про те, що він їй зраджував. Також вона розповіла, що нещодавно завантажила програму для знайомств, але не назвала яку саме.