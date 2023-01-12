Принц Гарри рассказал, что больше всего ценил в королеве Елизавете II

За последние дни герцог Сассекский дал больше интервью, чем за всю свою жизнь до этого.

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В эксклюзивном интервью журналу People принц Гарри рассказал о том, какие особенные у него были отношения с бабушкой — королевой Елизаветой II.

Гарри говорит, что очень дорожит моментами, которые прожил именно с бабушкой, но в то же время счастлив, что она теперь рядом с дедушкой Гарри – принцем Филиппом, который умер в апреле 2021 года.

"Мы с бабушкой были очень близки, и у нас действительно были особые отношения, — говорит он. — Я очень скучаю по ней, а также по ее дерзкому чувству юмора и сообразительности. Но я также очень рад за нее. Она прожила полноценную жизнь и теперь воссоединилась со своим мужем. Я всегда буду дорожить каждым воспоминанием, которое у меня было с ней, особенно временем, которое она провела с моими детьми Арчи и Лили", — сказал принц.

Также он рассказал, что Елизавета II была удивлена, когда впервые встретилась с Лилибет.

"Самые милые дети, — ошеломленно сказала бабушка", — написал он в своей книге.

Напомним, 4 июня 2021 года герцог и герцогиня Сассекские объявили о рождении дочери. Девочку назвали Лилибет "Лили" Диана. Лилибет – детское прозвище британского монарха, а Дианой звали мать принца Гарри, принцессу Уэльскую, которой в этом году исполнилось бы 62 года.

Также Фокус писал, что принц Гарри рассказал о страстной ночи с Меган Маркл в годовщину смерти принцессы Дианы.