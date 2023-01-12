Принц Гаррі розповів, що найбільше цінував у королеві Єлизаветі II

Останніми днями герцог Сассекський дав більше інтерв'ю, ніж упродовж свого життя раніше.

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В ексклюзивному інтерв'ю журналу People принц Гаррі розповів, які особливі в нього були стосунки з бабусею — королевою Єлизаветою II.

Гаррі каже, що дуже цінує моменти, які прожив саме з бабусею, але водночас щасливий, що вона тепер поряд із дідусем Гаррі — принцом Філіпом, який помер у квітні 2021 року.

"Ми з бабусею були дуже близькі, і в нас дійсно були особливі стосунки, — каже він. — Я дуже сумую за нею, а також за її зухвалим почуттям гумору та кмітливістю. Але я також дуже радий за неї. Вона прожила повноцінне життя й тепер возз'єдналася зі своїм чоловіком. Я завжди дорожитиму кожним спогадом, який у мене був із нею, особливо часом, який вона провела з моїми дітьми Арчі та Лілі", — сказав принц.

Також він розповів, що Єлизавета II була здивована, коли вперше зустрілася з Лілібет.

"Наймиліші діти", — приголомшено сказала бабуся", — написав він у своїй книзі.

Нагадаємо, 4 червня 2021 року герцог і герцогиня Сассекські оголосили про народження доньки. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана. Лілібет — дитяче прізвисько британського монарха, а Діаною звали мати принца Гаррі, принцесу Уельську, якій цього року виповнилося б 62 роки.

Також Фокус писав, що принц Гаррі розповів про пристрасну ніч із Меган Маркл у річницю смерті принцеси Діани.