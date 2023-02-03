Бинни и панамка. Модные головные уборы февраля и марта 2023

Трендовыми остаются балаклавы, кепки и панамки.

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Хотя остался один зимний месяц, нас ждет еще весна, во время которой тоже бывает довольно прохладно. Поэтому следует выбрать трендовый вариант шапки или просмотреть имеющиеся в вашем гардеробе.

О трендах и антитрендах головных уборов сезона рассказывает стилист Елена Меркулова. В частности, она отмечает, что шапка должна вас греть, а тогда уже выполнять модную функцию. В частности, зимние аксессуары прекрасно дополняют образ, делают его более стильным и продуманным.

Елена Меркулова рассказывает, что вязаные хомуты уже потеряли свою трендовость. Вместо них следует выбрать утепленные платки или стильные балаклавы.

[ + – ] Балаклава от Bevza Фото: instagram BEVZA

Также можно обратить внимание на панамки и кепки. Часто мировые звезды выбирают их именно от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Стилистка отметила, что уже не модными стали шапки большой вязки. Прощаться можно с фасонами с меховыми помпонами и устаревшими цветами.

[ + – ] Меховая панама Фото: Getty Images

А варианты бинни остаются трендовыми. Их можно соединить практически с любым стилем.

Напомним, какую обувь выбрать в конце зимы и в начале весны 2023 года.

Также Фокус писал о главных антитрендах 2023 года.