Бинни и панамка. Модные головные уборы февраля и марта 2023
Трендовыми остаются балаклавы, кепки и панамки.
Хотя остался один зимний месяц, нас ждет еще весна, во время которой тоже бывает довольно прохладно. Поэтому следует выбрать трендовый вариант шапки или просмотреть имеющиеся в вашем гардеробе.
О трендах и антитрендах головных уборов сезона рассказывает стилист Елена Меркулова. В частности, она отмечает, что шапка должна вас греть, а тогда уже выполнять модную функцию. В частности, зимние аксессуары прекрасно дополняют образ, делают его более стильным и продуманным.
Елена Меркулова рассказывает, что вязаные хомуты уже потеряли свою трендовость. Вместо них следует выбрать утепленные платки или стильные балаклавы.
Также можно обратить внимание на панамки и кепки. Часто мировые звезды выбирают их именно от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Стилистка отметила, что уже не модными стали шапки большой вязки. Прощаться можно с фасонами с меховыми помпонами и устаревшими цветами.
А варианты бинни остаются трендовыми. Их можно соединить практически с любым стилем.
Напомним, какую обувь выбрать в конце зимы и в начале весны 2023 года.
Также Фокус писал о главных антитрендах 2023 года.