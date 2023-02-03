Біні та панамка. Модні головні убори лютого та березня 2023

Трендовими залишаються балаклави, кепки та панамки.

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Хоча залишився один зимовий місяць, на нас чекає ще весна, під час якої також буває доволі прохолодно. Тому варто обрати трендовий варіант шапки або переглянути наявні у вашому гардеробі.

Про тренди та антитренди головних уборів сезону розповідає стилістка Олена Меркулова. Зокрема вона наголошує, що шапка повинна вас гріти, а тоді вже виконувати модну функцію. Зокрема зимові аксесуари чудово доповнюють образ, роблять його більш стильним та продуманим.

Олена Меркулова розповідає, що в’язані хомути вже втратили свою трендовість. Замість них варто обрати утеплені хустки або стильні балаклави.

[ + – ] Балаклава від Bevza Фото: instagram BEVZA

Також можна звернути увагу на панамки та кепки. Часто світові зірки обирають їх саме від українського дизайнера Руслана Багінського.

Стилістка зазначила, що уже не модними стали шапки великої в’язки. Прощатися можна з фасони з хутряними помпонами та застарілими кольорами.

[ + – ] Хутряна панама Фото: Getty Images

А варіанти шапок біні залишаються трендовими. Їх можна поєднати практично з будь-яким стилем.

Нагадаємо, яке взуття обрати наприкінці зими та на початку весни 2023.

Також Фокус писав про головні антитренди 2023 року.