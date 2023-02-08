Лурдес Леон в роскошном красном наряде посетила "Грэмми-2023" (фото)

Стиль дочери Мадонны все больше напоминает наряды ее звездной матери.

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26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон посетила церемонию награждения премией "Грэмми-2023" в роскошном красном наряде. Об этом пишет Vogue.

Юная звезда вышла на красную дорожку престижного мероприятия в приталенном платье с коническим бюстгальтером и глубоким декольте от Area, добавив к аутфиту колье с крестом и сумочку в тон основного наряда. Волосы знаменитости были распущены. Интересной деталью стало то, что Лурдес побрила свои подмышки, ведь раньше она часто демонстрировала их, призывая к бодипозитиву.

В Сети также быстро заметили, что лиф Лурдес Леон напоминает конические произведения Жана Поля Готье, которые Мадонна носила еще во время расцвета ее карьеры.

[ + – ] Лурдес Леон Фото: Getty Images

26-летняя Лурдес Леон часто выходит в свет, демонстрируя откровенные и стильные наряды. Недавно она посетила показ Marc Jacob в Нью-Йорке.

[ + – ] Лурдес Леон Фото: Getty Images

Поп-дива Мадонна также посетила "Грэмми-2023" в Лос-Анджелесе. Впрочем, ее внешность сразу подвергли критике в Сети.

Напомним, 64-летняя Мадонна присоединилась к флешмобу в соцсетях и выполнила популярные движения из сериала "Уэнздей".

Также Фокус писал о публичном конфузе, случившемся с дочерью Мадонны во время фэшн-события в Нью-Йорке.