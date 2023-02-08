Лурдес Леон у розкішному червоному вбранні відвідала "Греммі-2023" (фото)

Стиль доньки Мадонни все більше нагадує вбрання її зіркової матері.

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26-річна донька Мадонни Лурдес Леон відвідала церемонію нагородження премією "Греммі-2023" в розкішному червоному вбранні. Про це пише Vogue.

Юна зірка вийшла на червону доріжку престижного заходу у приталеній сукні з конічним бюстгальтером та глибоким декольте від Area, додавши до аутфіту кольє з хрестом та сумочку в тон основного наряду. Волосся знаменитості було розпущене. Цікавою деталлю стало те, що Лурдес поголила свої пахви, адже раніше вона часто демонструвала їх, закликаючи до бодіпозитиву.

У мережі швидко помітили, що ліф Лурдес Леон нагадує конічні витвори Жана Поля Готьє, які Мадонна носила ще в часи розквіту її кар'єри.

[ + – ] Лурдес Леон Фото: Getty Images

26-річна Лурдес Леон часто виходить у світ, демонструючи відверті та стильні вбрання. Нещодавно вона відвідала показ Marc Jacob у Нью-Йорку.

[ + – ] Лурдес Леон Фото: Getty Images

Попдіва Мадонна також відвідала "Греммі-2023" у Лос-Анджелесі. Втім, її зовнішість одразу розкритикували в мережі.

Нагадаємо, 64-річна Мадонна приєдналася до флешмобу у соцмережах та виконала популярні рухи із серіалу "Венздей".

Також Фокус писав про публічний конфуз, що трапився з донькою Мадонни під час фешн-події в Нью-Йорку.