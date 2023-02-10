Какие сердечки дарить на День влюбленных - красные или белые? История праздника и приметы этого дня

Каждый год во всем мире празднуют День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных. Этому празднику на самом деле уже около 1500 лет и он имеет множеством символов и ритуалов. Про историю романтического праздника и самые популярные обычаи в этот день — читайте ниже.

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История праздника

День святого Валентина имеет постоянную дату — 14 февраля. По одной из легенд появления этого праздника, Валентин был священником и врачем во времена правления Клавдия II. Он освящал браки римских солдат, несмотря на запреты римской власти, за что его казнили. В 494 году папа Римский провозгласил его святым и установил считать этот день праздником великомученика Валентина. Вторая легенда гласит, что Валентин призывал к христианству слуг, а когда их приговорили к казни, он отправлял им открытки с поддержкой в виде красных сердец, за что также был казнен.

Традиции и поверья

Самая популярная традиция этого дня — дарить "валентинки", небольшие открытки в форме сердца, в которых принято говорить о своих чувствах. Красные валентинки символизируют страсть, а белые — чистоту и искренность чувств. Плохой приметой считается желтый цвет открыток — они сулят разлуку.

Также популярными подарками в этот день считаются вкусности в виде сердца, а еще изображения купидона с "арбалетом любви". Обычно, пары в этот день обмениваются символическими подарками, которые символизируют чувства друг к другу.

Также есть поверье, что если сделать предложение руки и сердца или сыграть свадьбу в День святого Валентина, то брак продержится долго и будет крепким. Хорошей приметой на счастливые отношения является что-то выполненное совместно в этот день — например, посадить дерево или какое-то другое растение или создать что-то творческое своими руками вместе.