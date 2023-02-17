"Ничто меня не остановит": в Сети всплыло архивное видео с еще здоровым Брюсом Уиллисом

На опубликованных кадрах актер шутит над своими проблемами.

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В свете новостей об окончательном диагнозе голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, в Сети всплыли архивные кадры со звездой, который выступал на шоу Comedy Central в 2018 году.

В 24-секундном ролике Брюс выступает перед залом в элегантном костюме.

"Ничто не может меня сломить, на меня нападали террористы, астероиды, кинокритики, музыкальные критики, адвокаты по разводам, облысение по мужскому типу, и ничто из этого не остановило меня, потому что я все еще Брюс, черт возьми. ***** Уиллис!" – говорит он под аплодисменты публики.

Впервые о проблемах со здоровьем Уиллиса заговорили весной прошлого года. Тогда семья актера и его бывшая жена Деми Мур с дочерьми сообщили, что у него афазия. Однако теперь Эмма Хеминг, вторая жена актера, и Деми Мур рассказали поклонникам Брюса, что спустя год врачи смогли поставить ему точный диагноз.

"С тех пор, как весной 2022 года мы объявили Брюсу диагноз афазии, состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с общением – лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз – это облегчение. Сегодня нет лекарств от этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. Мы надеемся, что по мере того, как состояние Брюса ухудшается, внимание средств массовой информации может быть сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований. Брюс всегда верил в возможность использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. В глубине души мы знаем, что – если бы он мог сегодня – он хотел бы отреагировать, привлекая внимание всего мира и устанавливая связь с теми, кто также борется с этой изнурительной болезнью и тем, как она влияет на многих людей и их семьи. Наша семья – это всего лишь одна семья, в которой есть близкий человек, страдающий от ЛВД, и мы призываем других, столкнувшихся с этим, искать информацию и поддержку… И для тех из вас, кому посчастливилось не иметь личного опыта с ЛВД, мы надеемся, что вы найдете время, чтобы узнать об этом, и поддержите миссию. Брюс всегда находил радость в жизни и помогал всем, кого он знал, делать то же самое. Это означало, что мир увидел, что это чувство заботы отозвалось эхом в нем и во всех нас. Мы были так тронуты любовью, которую вы все разделили с нашим дорогим мужем, отцом и другом в это трудное время. Ваше постоянное сочувствие, понимание и уважение позволят нам помочь Брюсу жить максимально полной жизнью", – говорится в заявлении семьи актера.

Медики говорят о том, что с таким диагнозом, как у Уиллиса, люди живут от 7 до 13 лет. Сейчас актер окружен любовью и заботой своей семьи и все реже появляется на публике. Новость о том, что его болезнь стремительно прогрессирует, для фанатов "крепкого орешка" стала настоящей трагедией.

Ранее Фокус писал, что жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.