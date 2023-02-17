"Ніщо мене не зупинить": у мережі випливло архівне відео зі ще здоровим Брюсом Віллісом

На опублікованих кадрах актор жартує зі своїх проблем.

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У світлі новин про остаточний діагноз голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на лобно-скроневу деменцію, в мережі спливли архівні кадри із зіркою, який виступав на шоу Comedy Central у 2018 році.

У 24-секундному ролику Брюс виступає перед залом у елегантному костюмі.

"Ніщо не може мене зломити, на мене нападали терористи, астероїди, кінокритики, музичні критики, адвокати з розлучень, облисіння за чоловічим типом, і ніщо з цього не зупинило мене, тому що я все ще Брюс, чорт забирай, **** Вілліс!" — каже він під оплески публіки.

Уперше про проблеми зі здоров'ям Вілліса заговорили навесні минулого року. Тоді родина актора та його колишня дружина Демі Мур із дочками повідомили, що в нього афазія. Однак тепер Емма Гемінг, друга дружина актора, й Демі Мур розповіли шанувальникам Брюса, що через рік лікарі змогли поставити йому точний діагноз.

"Із того часу, як навесні 2022 року ми оголосили Брюсу діагноз афазії, стан Брюса прогресував, і тепер у нас є конкретніший діагноз: лобово-скронева деменція (відома як ЛСД). На жаль, проблеми зі спілкуванням — лише один із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс. Хоча це болісно, нарешті отримати чіткий діагноз — це полегшення. Сьогодні немає ліків від цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в найближчі роки. Ми сподіваємося, що в міру того, як стан Брюса погіршується, увага засобів масової інформації може бути зосереджена на тому, щоб пролити світло на цю хворобу, яка потребує значно більшої поінформованості й досліджень. Брюс завжди вірив у можливість використовувати свій голос у світі, щоб допомагати іншим s підвищувати поінформованість про важливі проблеми як публічно, так і приватно. У глибині душі ми знаємо, що, якби він міг сьогодні, він хотів би відреагувати, привертаючи увагу всього світу і встановлюючи зв'язок із тими, хто також бореться з цією виснажливою хворобою, і тим, як вона впливає на багатьох людей і їхні сім'ї. Наша сім'я — це лише одна сім'я, в якій є близька людина, яка страждає від ЛСД, і ми закликаємо інших, які зіткнулися з цим, шукати інформацію та підтримку… І для тих із вас, кому пощастило не мати особистого досвіду з ЛСД, ми сподіваємося, що ви знайдете час, щоб дізнатися про це, та підтримаєте місію. Брюс завжди знаходив радість у житті й допомагав усім, кого він знав, робити те саме. Це означало, що світ побачив, що це почуття турботи відгукнулося луною в ньому та в усіх нас. Ми були так зворушені любов'ю, яку ви всі розділили з нашим дорогим чоловіком, батьком і другом у цей важкий час. Ваше постійне співчуття, розуміння та повага дозволять нам допомогти Брюсу жити максимально повним життям", — ідеться в заяві сім'ї актора.

Медики говорять про те, що таким діагнозом, як у Вілліса, люди живуть від 7 до 13 років. Зараз актор оточений любов'ю і турботою своєї сім'ї та все рідше з'являється на публіці. Новина про те, що його хвороба стрімко прогресує, для фанатів "міцного горішка" стала справжньою трагедією.

Раніше Фокус писав, що дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки з друзями.