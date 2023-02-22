Кейт Миддлтон показала самое модное пальто наступающей весны

Принцесса Уэльская посетила дом престарелых и готовила для них блины, правда, не слишком успешно.

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Кейт Миддлтон, которая еще недавно блистала на красной дорожке BAFTA, вернулась к своим обязанностям члена королевской семьи и отметила Масленичный вторник вместе с постояльцами дома престарелых Oxford House. Об этом пишет People.

Блинный день, Жирный вторник, или Марди Гра, а также Покаянный день – все это названия одного праздника, который отмечается в канун Пепельной среды, знаменующей начало Великого поста. Этот праздник популярен в Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых штатах США.

В Великобритании в этот день пекут блины, которые традиционное едят с сахаром и лимоном. А еще в Жирный вторник устраивают "блинные бега" — забеги на 400 метров, когда участники должны добежать до финиша, подбрасывая и переворачивая блины на горячей сковороде.

Кейт Миддлтон отметила праздник менее экстремально. Она прибыла в дом престарелых в элегантном и стильном образе: темных брюках и водолазке в тон. А образ дополнила элегантным бежевым пальто. От которого она избавилась, чтобы помогать готовить блинчики для постояльцев дома.

[ + – ] Кейт Миддлтон отметила Марди Гра в доме престарелых Фото: Getty Images

Впрочем, ловко переворачивать их, как у профессиональных поваров, у принцессы Уэльской не вышло.

Кейт рассказала одной из постоялиц дома, что вечером их семья будет вместе печь блинчики.

"У меня блины прилипают или к полу, или к потолку, когда я пытаюсь их перевернуть, но детей это веселит", — пошутила принцесса.

Принцесса Кейт узнала, как дом престарелых, открывший свои двери для жителей в 1980 году, использует передовые технологии, чтобы разнообразить жизнь своих постояльцев.

Также в доме престарелых установили новую интерактивную стену, используемую для поддержки пациентов с деменцией.

Среди постояльцев была и, наверное, самая пожилая поклонница Кейт Миддлтон в Британии, 109-летняя Нора Мачмор. С пожилой дамой Кейт обсудила любимые блюда, — оказалось, что они обе любят почки, — и выяснили, что обе являются Козерогами по знаку гороскопа.

[ + – ] Кейт Миддлтон и 109-летняя постоялица дома престарелых Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцесса Кейт вернулась к королевским обязанностям после того, как на прошлой неделе сократила количество публичных мероприятий, пока ее трое детей были на школьных каникулах. Кейт Миддлтон и принц Уильям отлично провели время вместе с детьми и даже вместе съездили на съемочную площадку сериала "Кольца власти".

А в воскресение принц и принцесса Уэльские вышли на красную дорожку на церемонии вручения наград BAFTA. И Кейт Миддлтон блистала в одном из своих платьев от Александра Маккуина.