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Стиль жизни

Кейт Миддлтон показала самое модное пальто наступающей весны

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская посетила дом престарелых и готовила для них блины, правда, не слишком успешно.

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Кейт Миддлтон, которая еще недавно блистала на красной дорожке BAFTA, вернулась к своим обязанностям члена королевской семьи и отметила Масленичный вторник вместе с постояльцами дома престарелых Oxford House. Об этом пишет People.

Блинный день, Жирный вторник, или Марди Гра, а также Покаянный день – все это названия одного праздника, который отмечается в канун Пепельной среды, знаменующей начало Великого поста. Этот праздник популярен в Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых штатах США.

В Великобритании в этот день пекут блины, которые традиционное едят с сахаром и лимоном. А еще в Жирный вторник устраивают "блинные бега" — забеги на 400 метров, когда участники должны добежать до финиша, подбрасывая и переворачивая блины на горячей сковороде.

Кейт Миддлтон отметила праздник менее экстремально. Она прибыла в дом престарелых в элегантном и стильном образе: темных брюках и водолазке в тон. А образ дополнила элегантным бежевым пальто. От которого она избавилась, чтобы помогать готовить блинчики для постояльцев дома.

Кейт Миддлтон, дом престарелых, блинный день, марди гра, принцесса уэльская, модные выходы кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон отметила Марди Гра в доме престарелых
Фото: Getty Images

Впрочем, ловко переворачивать их, как у профессиональных поваров, у принцессы Уэльской не вышло.

Кейт рассказала одной из постоялиц дома, что вечером их семья будет вместе печь блинчики.

"У меня блины прилипают или к полу, или к потолку, когда я пытаюсь их перевернуть, но детей это веселит", — пошутила принцесса.

Принцесса Кейт узнала, как дом престарелых, открывший свои двери для жителей в 1980 году, использует передовые технологии, чтобы разнообразить жизнь своих постояльцев.

Также в доме престарелых установили новую интерактивную стену, используемую для поддержки пациентов с деменцией.

Среди постояльцев была и, наверное, самая пожилая поклонница Кейт Миддлтон в Британии, 109-летняя Нора Мачмор. С пожилой дамой Кейт обсудила любимые блюда, — оказалось, что они обе любят почки, — и выяснили, что обе являются Козерогами по знаку гороскопа.

Кейт Миддлтон, дом престарелых, блинный день, марди гра Fullscreen
Кейт Миддлтон и 109-летняя постоялица дома престарелых
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцесса Кейт вернулась к королевским обязанностям после того, как на прошлой неделе сократила количество публичных мероприятий, пока ее трое детей были на школьных каникулах. Кейт Миддлтон и принц Уильям отлично провели время вместе с детьми и даже вместе съездили на съемочную площадку сериала "Кольца власти".

А в воскресение принц и принцесса Уэльские вышли на красную дорожку на церемонии вручения наград BAFTA. И Кейт Миддлтон блистала в одном из своих платьев от Александра Маккуина.