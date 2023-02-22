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Стиль життя

Кейт Міддлтон показала наймодніше пальто весни

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська відвідала будинок для людей похилого віку і готувала для них млинці, щоправда, не надто успішно.

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Кейт Міддлтон, яка ще недавно сяяла на червоній доріжці BAFTA, повернулася до своїх обов'язків членкині королівської родини і відзначила Масляний вівторок разом із постояльцями будинку для літніх людей Oxford House. Про це пише People.

Млинцевий день, Жирний вівторок, або Марді Гра, а також Покаяний день — все це назви одного свята, яке відзначається напередодні Попільної середи, яка знаменує початок Великого посту. Це свято популярне у Великій Британії, Канаді, Ірландії, Австралії, Новій Зеландії та деяких штатах США.

У Великій Британії цього дня печуть млинці, які традиційно їдять із цукром і лимоном. А ще в Жирний вівторок влаштовують "млинцеві перегони" — забіги на 400 метрів, коли учасники повинні добігти до фінішу, підкидаючи і перевертаючи млинці на гарячій сковороді.

Кейт Міддлтон відзначила свято менш екстремально. Вона прибула в будинок для людей похилого віку в елегантному та стильному образі: темних штанах і водолазці в тон. А образ доповнила елегантним бежевим пальто. Від якого вона позбавилась, щоб допомагати готувати млинці для постояльців будинку.

Кейт Міддлтон, будинок для людей похилого віку, млинець, марді гра, принцеса уельська, модні виходи кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон Fullscreen
Кейт Міддлтон відзначила Марді Гра в будинку для людей похилого віку
Фото: Getty Images

Втім, вправно перевертати їх, як у професійних кухарів, у принцеси Уельської не вийшло.

Кейт розповіла одній із постоялиць будинку, що ввечері їхня родина разом пектиме млинці.

"У мене млинці прилипають або до підлоги, або до стелі, коли я намагаюся їх перевернути, але дітей це радує", — пожартувала принцеса.

Принцеса Кейт дізналася, як будинок для людей похилого віку, який відкрив свої двері для мешканців у 1980 році, використовує передові технології, щоб урізноманітнити життя своїх постояльців.

Також у будинку для літніх людей встановили нову інтерактивну стіну, що використовується для підтримки пацієнтів із деменцією.

Серед постояльців була і, напевно, найстарша прихильниця Кейт Міддлтон у Британії, 109-річна Нора Мачмор. З літньою дамою Кейт обговорила улюблені страви, з'ясувалося, що вони обидві люблять нирки, і з'ясували, що обидві є Козерогами по знаку гороскопа.

Кейт Міддлтон, будинок для людей похилого віку, млинець, марді гра Fullscreen
Кейт Міддлтон та 109-річна постоялиця будинку для людей похилого віку
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцеса Кейт повернулася до королівських обов'язків після того, як минулого тижня скоротила кількість публічних заходів, поки її троє дітей були на шкільних канікулах. Кейт Міддлтон і принц Вільям чудово провели час разом із дітьми і навіть разом з'їздили на знімальний майданчик серіалу "Персні влади".

А у неділю принц та принцеса Уельські вийшли на червону доріжку на церемонії вручення нагород BAFTA. І Кейт Міддлтон виблискувала в одній зі своїх суконь від Александра Макквіна.