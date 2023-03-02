Изгнанные из Фрогмора Меган Маркл и принц Гарри посетили элитный клуб в США

Несмотря на скандалы с британскими родственниками, пара выглядела весьма довольной.

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После того, как король Карл III выселил принца Гарри и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор, не предоставив им взамен никакой недвижимости в Великобритании, пара решила не подавать виду, что у них проблемы. Герцогов Сассекских заметили в эксклюзивном частном клубе со стоимостью членства 4200 долларов в год в Лос-Анджелесе, пишут западные СМИ.

И Гарри, и Меган лучезарно улыбались и выглядели вполне довольными, прибыв в роскошные бунгало Сан-Висенте.

Герцогиня Сассекская, известная любовью к дорогим брендам, и тут осталась верна себе. Она выглядела роскошно в бежевом пальто-накидке Carolina Herrera за 1610 долларов, которое она дополнила парой черных туфель на высоком каблуке Christian Dior за 625 долларов, а также маленьким черным кожаным клатчем тоже от Dior.

Ее супруг был более демократичен в выборе одежды, ограничившись темно-синими джинсами, свитером и серым твидовым блейзером. На ногах у него были слипоны.

Гарри первым вышел из машины, а за ним последовали его жена и подруга, которые сидели рядом с Меган на заднем сиденье автомобиля. Когда они направились в бунгало – место, которое стало одним из самых популярных мест знаменитостей в Лос-Анджелесе, приняв у себя всех, от Сандры Буллок и Кирстен Данст до Кайи Гербер и Хейли Бибер – у входа к ним присоединились несколько друзей, один из которых Гарри хлопал по спине, прежде чем войти внутрь.

Сейчас самым волнующим вопросом для многих поклонников королевской семьи является, будут ли приглашены герцоги Сассекские на коронацию Карла III. Своим последним решением относительно британской недвижимости монарх дал понять сыну, что на родине ему больше нечего ждать. Мемуары Гарри, в которых тот рассказал о нелицеприятных моментах из жизни семьи, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения его отца. И хотя открыто ссориться с сыном он не стал, его действия оказались более красноречивыми.

Ранее Фокус писал, что принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в мультфильме "Южный парк".