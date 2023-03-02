Вигнані з Фрогмору Меган Маркл і принц Гаррі відвідали елітний клуб у США

Попри скандали з британськими родичами, пара видавалася досить задоволеною.

Related video

Після того, як король Карл III виселив принца Гаррі та Меган Маркл із котеджу Фрогмор, не надавши їм натомість будь-якої нерухомості у Великобританії, пара вирішила не подавати виду, що в них проблеми. Герцогів Сассекських помітили в ексклюзивному приватному клубі з вартістю членства 4200 доларів на рік у Лос-Анджелесі, пишуть західні ЗМІ.

І Гаррі, і Меган променисто посміхалися та здавалися цілком задоволеними, прибувши в розкішні бунгало Сан-Вісенте.

Герцогиня Сассекська, відома любов'ю до дорогих брендів, і тут залишилася вірною собі. Вона мала розкішний вигляд у бежевому пальті-накидці Carolina Herrera за 1610 доларів, яке вона доповнила парою чорних туфель на високих підборах Christian Dior за 625 доларів, а також маленьким шкіряним чорним клатчем теж від Dior.

Її чоловік був демократичніший у виборі одягу, обмежившись темно-синіми джинсами, светром і сірим твідовим блейзером. На ногах у нього були сліпони.

Гаррі першим вийшов із машини, а за ним пішли його дружина та подруга, яка сиділа поряд із Меган на задньому сидінні автомобіля. Коли вони попрямували в бунгало — місце, яке стало одним із найпопулярніших місць знаменитостей у Лос-Анджелесі, прийнявши у себе всіх, від Сандри Буллок і Кірстен Данст до Кайї Гербер і Гейлі Бібер — біля входу до них приєдналися кілька друзів, один із яких, перш ніж увійти всередину, поплескав Гаррі по спині.

Зараз найбільш хвилюючим питанням для багатьох шанувальників королівської родини є, чи запрошені герцоги Сассекські на коронацію Карла III. Своїм останнім рішенням щодо британської нерухомості монарх дав зрозуміти синові, що на батьківщині йому нема чого чекати. Мемуари Гаррі, де той розповів про неприємні моменти з життя сім'ї, стали останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння його батька. І хоча відкрито сваритися із сином він не став, його дії виявилися красномовнішими.

Раніше Фокус писав, що принца Гаррі та Меган Маркл висміяли в мультфільмі "Південний парк".