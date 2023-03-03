Джулия Фокс демонстрирует босоножки Ugg, которые скоро будут у всех

Эпатажная Джулия Фокс всегда на шаг впереди трендов.

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Вслед за полюбившейся Голливуду повальной модой на угги на платформе, 33-летняя актриса и модель Джулия Фокс вышла на Неделю моды в Милане в новом возвышенном стиле от бренда — новых шлепанцах Aww Yeah Platform Slide. Об этом пишет PageSix.

Вряд ли сумка-"труп" Фокс или ее наряд из поясов от джинс взлетят среди покупателей, последний выбор обуви звезды заставляет нас приглянуться к этой модели для расширения своего обувного гардероба.

Благодаря 1,5-дюймовому каблуку (3,8 сантиметров) и съемному ремешку с логотипом, удобная контурная конструкция стельки представляет собой приподнятую версию бренда Sport Yeah Slide.

Знаменитость итальянского происхождения не единственная, кто примерял модную обувь из пеноматериала. Певица Рита Ора также носила такую пару ранее в этом месяце. В отличие от Фокс, Ора предпочла носить свой образ без носков, прогуливаясь по Лос-Анджелесу в джинсах и топе с открытыми плечами.

Фото: Getty Images

Дизайн Ugg уже давно очаровал знаменитостей, так как тапочки бренда, в том числе красочные Fluff Yeah (от 2200 гривен) и классические Coquette (от 4000 гривен), находят место в шкафах многих знаменитостей.

Напомним, Джулия Фокс надела абсолютно прозрачное платье без бюстгальтера на Неделе моды в Париже.

Также Фокус писал, что Джулия Фокс активно приобщает к светской жизни своего двухлетнего сына Валентино. Знаменитость появилась на показе Diesel на Неделе моды в Милане с малышом.