Джулія Фокс демонструє босоніжки Ugg, які скоро будуть у всіх

Епатажна Джулія Фокс завжди на крок попереду трендів.

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Слідом за улюбленою модою Голлівуду на уггі, 33-річна актриса і модель Джулія Фокс вийшла на Тиждень моди в Мілані в новому піднесеному стилі від бренду — нових шльопанцях Aww Yeah Platform Slide. Про це пише PageSix.

Навряд чи сумка-"труп" Фокс або її вбрання з поясів від джинсів злетять серед покупців, останній вибір взуття зірки змушує нас приглянутись до цієї моделі уггі для розширення свого взуттєвого гардеробу.

Завдяки 1,5-дюймовому каблуку (3,8 сантиметрів) і ремінцю що знімається з логотипом, зручна контурна конструкція стелька є піднятою версією бренду Sport Yeah Slide.

Знаменитість італійського походження не єдина, хто приміряв модне взуття з піноматеріалу. Співачка Ріта Ора також носила таку пару раніше цього місяця. На відміну від Фокс, Ора вважала за краще носити свій образ без шкарпеток, прогулюючись Лос-Анджелесом в джинсах і топі з відкритими плечима.

Фото: Getty Images

Дизайн Ugg вже давно зачарував знаменитостей, оскільки тапочки бренду, зокрема барвисті Fluff Yeah (від 2200 гривень) та класичні Coquette (від 4000 гривень), знаходять місце у шафах багатьох знаменитостей.

Нагадаємо, Джулія Фокс одягла абсолютно прозору сукню без бюстгальтера на Тижні моди у Парижі.

Також Фокус писав, що Джулія Фокс активно долучає до світського життя свого дворічного сина Валентино. Знаменитість з'явилася на показі Diesel Тижня моди в Мілані з малюком.