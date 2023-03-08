Принц Гарри "приближается к изгнанию", поскольку саботирует Уильяма

По словам леди Виктории Херви, герцог Сассекский близок к тому, чтобы его "изгнали" из семьи после того, как он "саботировал" свои отношения с братом.

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46-летняя модель и светская львица леди Виктория Херви описала отношения между двумя братьями, как Каина и Авеля, первых двух сыновей Адама и Евы. Об этом пишет The Mirror.

В Библии Каин убивает своего брата после того, как Бог проявил благосклонность к жертве Авеля.

"Я думаю, что принц Гарри настолько самосаботирует свои отношения со своим братом, что теперь они превратились в Каина и Авеля. Это становится чем-то вроде кровавого спорта. Гарри становится все ближе и ближе к изгнанию. Я думаю, что он всего в одном или двух шагах от того, что произойдет", — сказала британская аристократка.

Она также отметила, что Гарри пытается изобразить из себя жертву.

"Я думаю, что он максимально продвигает линию, чтобы это произошло, и он мог погрязнуть в жертве", — сказала леди Виктория.

Сообщалось, что герцог Сассекский не контактировал со своим братом или отцом с момента выхода его скандальных мемуаров "Запасной".

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

В книге герцог Сассекский утверждает, что Уильям напал на него физически и что король поставил свои интересы выше интересов Гарри. Он также выразил разочарование тем, что был "запасным наследником", своей одинокой жизнью до встречи с женой и распадом семейных отношений.

Несмотря на заявления Гарри, что он хотел бы примириться со своими королевскими родственниками, источник The Sun сообщил, что "никаких разговоров или контактов не было".

Принц Гарри также сказал, что он и члены королевской семьи "не говорят на одном языке", и признал, что чувствует себя "все более и более далеким от близких".

Герцог Сассекский "ничуть не жалеет" об обнародовании скандальных фактов в своей книге и чрезвычайно гордится продажами своих мемуаров "Запасной".

Напомним, после выхода скандальных мемуаров принца Гарри король Карл III сделал для себя выводы, что его младший сын решил окончательно разорвать все связи с британской родней. Недолго думая, монарх заявил о том, что герцоги Сассекские должны освободить коттедж Фрогмор в Виндзоре, предложив переехать туда своему опальному брату, принцу Эндрю.

Также Фокус писал, что после долгих обсуждений стало известно, что Меган Маркл и принца Гарри пригласили на коронацию Карла ІІІ.