Принц Гаррі "наближається до вигнання", оскільки саботує Вільяма

За словами леді Вікторії Герві, герцог Сассекський близький до того, щоб його вигнали з сім'ї після того, як він саботував свої стосунки з братом.

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46-річна модель та світська левиця леді Вікторія Герві описала стосунки між двома братами, як Каїна та Авеля, перших двох синів Адама та Єви. Про це пише The Mirror.

У Біблії Каїн вбиває свого брата після того, як Бог виявив прихильність до жертви Авеля.

"Я думаю, що принц Гаррі настільки самосаботує свої стосунки зі своїм братом, що тепер вони перетворилися на Каїна та Авеля. Це стає чимось на кшталт кривавого спорту. Гаррі стає все ближче і ближче до вигнання. Я думаю, що він лише в одному або двох кроків від того, що станеться", — сказала британська аристократка.

Вона також зазначила, що Гаррі намагається зобразити із себе жертву.

"Я думаю, що він максимально просуває лінію, щоб це сталося, і він міг поринути у жертву", — сказала леді Вікторія.

Повідомлялося, що герцог Сассекський не контактував зі своїм братом чи батьком із моменту виходу його скандальних мемуарів "Запасний".

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

У книзі герцог Сассекський стверджує, що Вільям напав на нього фізично і що король поставив свої інтереси вище за інтереси Гаррі. Він також висловив розчарування тим, що був "запасним спадкоємцем", своїм самотнім життям до зустрічі з дружиною та розпадом сімейних стосунків.

Попри заяви Гаррі, що він хотів би примиритися зі своїми королівськими родичами, джерело The Sun повідомило, що "жодних розмов або контактів не було".

Принц Гаррі також сказав, що він і члени королівської сім'ї "не розмовляють однією мовою", і визнав, що почувається "все більш далеким від близьких".

Герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі і надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".

Нагадаємо, після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі король Карл III зробив для себе висновки, що його молодший син вирішив остаточно розірвати усі зв'язки з британською ріднею. Недовго подумавши, монарх заявив про те, що герцоги Сассекські повинні звільнити котедж Фрогмор у Віндзорі, запропонувавши переїхати туди своєму брату, принцу Ендрю.

Також Фокус писав, що після довгих обговорень стало відомо, що Меган Маркл та принца Гаррі запросили на коронацію Карла ІІІ.