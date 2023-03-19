Кейт Миддлтон показала новые фото своих детей ко Дню матери

Фотографии были сделаны еще прошлым летом в Анмер Холле, где принц и принцесса Уэльские жили с детьми до переезда в Виндзор.

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День матери традиционно отмечается в Великобритании в четвертое воскресенье Великого поста, и в этом году он выпал на 19 марта. По такому случаю принцесса Уэльская порадовала своих поклонников новыми фотографиями со своими детьми.

Жена принца Уильяма опубликовала два снимка, сделанные фотографом королевской семьи Мэттом Портеусом летом прошлого года в Анмер Холле в Норфолке, поскольку в кадре – яркое солнце и зеленые деревья. На первой фотографии Кэтрин позирует с 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи, сидя на раскидистых ветвях большого дерева.

На втором снимке она стоит боком к камере и смеется, держа на руках младшего сына. Многодетная мать выглядит изумительно в узких джинсах с высокой талией и нежной блузке с вышивкой английской вышивкой от M.i.h Jeans.

Принцесса Уэльская с сыном Луи в Анмер Холле Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"С Днем матери от нашей семьи вашим", – подписала Кейт Миддлтон публикацию.

Принцесса Уэльская, которая практически постоянно находится в зоне внимания СМИ, давно зарекомендовала себя как прекрасная мать. Она часто готовит вместе с детьми, отвозит их в школу, а на публике проявляет удивительное терпение и сдержанность, когда ее младший сын, четырехлетний Луи, начинает капризничать.

Ранее Фокус писал, что Кейт не раз говорила о желании родить четвертого ребенка. В прессе активно ходили слухи о ее четвертой беременности, но в итоге они не подтвердились.